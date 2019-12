Väikesel Maltal on käes keerulised ajad

Poliitilise turbulentsi käes ei vaevle üksnes Euroopa Liidu suurim riik Saksamaa, kus sotsiaaldemokraadid ähvardavad lahkuda valitsusest. Märksa sügavamas kriisis on Euroopa väikseim riik Malta, mille peaminister on sunnitud tagasiastuma ajakirjaniku mõrva tõttu.

Kahe aasta taguse autopommiplahvatuse järel hakkas Malta ühiskonnas küdema kriis, mida ei saa pidada lihtsalt poliitiliseks kriisiks, vaid pigem üldiseks usalduskriisiks.

Nüüd saavutas see vaikselt küdenud kriis taas palavikulise staadiumi. Koos juurdluse edenemisega kasvas ka rahva viha.

Maltas toimuva üksikasju selgitanud endise rahvusringhäälingu nõukogu liikme Anson David Aquilina sõnul on maltalaste suhtumine ajakirjaniku tapmisesse algusest peale väga emotsionaalne olnud.

"Selmet suhtuda toimunud tragöödiasse väga mõistuspäraselt, suhtusime me sellesse väga emotsionaalselt. Suur hulk elanikke oli šokeeritud. Šokeeritud mõrvast, aga ka sellest, et on võimalik tellida uuriva ajakirjaniku mõrv. Teine osa elanikest hakkas kahjuks otsima põhjusi või vabandusi, miks sellist tragöödiat tragöödiaks mitte pidada," rääkis Aquilina.



Peaminister Joseph Muscati seostest ajakirjaniku tapmisega on räägitud ammu ning imestatud, kuidas tal jätkus pärast Daphne Caruana Galizia surma jultumust teiseks ametiajaks vannet anda:

"Mina, Joseph Muscat, vannun pühalikult, et olen ustav ja truu Malta rahvale ja vabariigile ning selle põhiseadusele. Aidaku mind jumal!," teatas ta ise.



Malta tipp-poliitikute seoseid maksuparadiisidega uurinud Galizia süüdistas Muscatit pidevalt kuritegelike poliitikute soosimises. Juurdlus ajakirjaniku surma asjus sai aga uue pöörde, kui vahistati ärimees Yorgen Fenesch, kes veidi varem püüdis ka saarelt põgeneda. Enne vahistati ka peaministri administratsiooniülem Keith Schembri. Nii Fenesch, kui Schembri on praegu vabaduses, kuid politsei jälgimise all.

"Me nõuame suurema osa valitsuseliikmete viivitamatut tagasiastumist. Peaministri administratsiooniülemat, kes tagasi astus, pole paraku vastutusele võetud absoluutselt mitte millegi eest, alates korrumpeerumisest seoses ajakirjanik Daphne Caruana Galizia tapmisega," ütles protestija Vallettas Pia Zammit.



Pärast seda hakkasidki sündmused arenema väga kiiresti, mitu ministrit ning tippametniku astus tagasi ning oma tagasiastumisest hakkas rääkima ka peaminister Muscat ise.

"Inimesed hakkasid aru saama, kuidas raha ja poliitika, äri ja poliitika, tegelikus elus töötavad. Oli tunne, nagu oleks teleseriaali "Kaardimaja" kõik osad kokku surutud ühte või kahte näalasse," rääkis Anson David Aquilina.



Olukorda Maltal peetakse koguni nii hulluks, et Euroopa Parlament saatis saareriiki oma missiooni uurimaks, kas see Muhu saare suurune ning enam-vähem Tallinna rahvaarvuga pisiriik ikka on veel õigusriik:

Euroopa Rahvapartei fraktsiooni juht Euroopa ParlamendisManfred Weber: "Ma olen ikka näinud seda parlamenti tõstmas paljude Euroopa valitsuste peale häält, et püsiks õigusriik ja ajakirjandusvabadus. Täna peame tegema sedasama Maltaga."



"Kõigi nende kahe aasta jooksul, mis meid tragöödiast lahutavad, pole politseiülem kordagi sel teemal avalikkusele või ajakirjanikele mingit infot jaganud. Avalikkusega on suhelnud peaminister, kes on talle edastatud infot filtreerinud ja seda siis ajakirjanikele vahendanud. See tekitab muidugi mõningaid küsimusi," kirjeldas Aquilina.

Milleni viib juurdlus, palju veel valitsustegelasi tagasi astub ning kas mõni neist ka kohtulikule vastutusele võetakse, on praegu veel teadmata. Selge aga on, et inimeste kadunud usaldust riigi institutsioonide vastu on väga raske taastada.

"Isegi kui poliitilist sekkumist juurdlusesse ei olnud, siis kahtlus, et selline poliitiline sekkumine võis olla, paneb inimesi kaotama usaldust süsteemi vastu. See on muidugi väga ohtlik ja väga kurb," nentis Aquilina.