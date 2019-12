Putin ja Xi käivitasid "ajaloolise" Vene-Hiina gaasijuhtme

"See on tähelepanuväärne, tõeliselt ajalooline sündmus mitte ainult globaalse energiaturu, vaid eelkõige teie ja meie, Venemaa ja Hiina jaoks," lausus Putin telesilla vahendusel läbiviidud avamistseremoonial.

Xi sõnul on projekt näide kahe riigi vastastikku kasulikust koostööst. "Hiina-Vene sidemete arendamine on ja jääb meie mõlema riigi välispoliitika prioriteediks," ütles Hiina riigipea Vene televisiooni vahendusel.

Leping nime Sila Sibiri kandva torujuhtme rajamiseks, mida Putin on nimetanud "maailma suurimaks ehitusprojektiks", allkirjastati pärast kümme aastat kestnud keerulisi kõnelusi 2014. aastal.

400 miljardi dollari suurune 30 aastaks sõlmitud leping on Vene riikliku gaasikontserni Gazprom suurim projekt.

Vene Ida-Siberi alasid Hiina piiril asuva Blagoveštšenskiga ühendav 3000-kilomeetrine torujuhe peaks saama täies ulatuses töövalmis 2025. aastal ning andma Hiinale 38 miljardit kuupmeetrit maagaasi aastas.

Kremli pressisekretär Dmitri Peskov ütles projekti kohta: "See on tähtis meie riigi jaoks, see on tähtis Hiina jaoks. Asi on selles, et taoliste piirkondadevaheliste projektide elluviimine on paljude piirkondade arengu käivitajaks. Piirkonnad, mis saavad oma alale sellise objekti, rikastuvad täiendava taristu, täiendavate töökohtade läbi." Ta rõhutas, et projekt on tähtis ka riikide jaoks, kellest saavad gaasi tõenäolised ostjad.

"Seda on raske üle hinnata," ütles Peskov.

Gazpromi tegevjuht Aleksei Miller ütles, et gaasitoru rajamise kallal töötas peaaegu 10 000 inimest.

Avatseremoonial oli näha Millerit andmas töölistele korraldust avada ventiil, et gaasitarned Hiinasse saaksid alata. "Gaas läheb läbi torusüsteemi Hiina Rahvavabariiki," ütles ta.

Gazprom rõhutas, et gaasijuhe jookseb läbi soiste, mägiste, seismiliselt aktiivsete ja mägiste alade ning tundrate, kus on äärmuslikud keskkonnatingimused. Näiteks võib temperatuur Venemaa Amuuri oblastis langeda alla miinus 40 kraadi Celsiuse järgi, Sahhas aga koguni alla 60 külmakraadi.

Läinud nädalal ütles Hiina asevälisminister Le Yucheng, et gaasijuhe suurendab Hiina-Vene koostööd ja aitab täiendada kummagi riigi tugevusi.

Eelmisel nädalal sai ametnike teatel valmis ka esimese Venemaad ja Hiinat ühendava autosilla ehitamine Vene linna Blagoveštšenski ja Hiina Heihe Shi vahele.