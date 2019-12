Omniva on uue sorteerimiskeskuse enne jõule ideaalselt tööle saanud

Omniva juhatuse liige Andre Veskimeister rääkis Vikerraadio hommikuprogrammis, et päevas edastab Omniva 40 000 kuni 50 000 pakki.

Veskimeister tõdes, et detsember on postiettevõttele aasta kõige kiirem aeg. "Töömaht on detsembris alati mitmekordne," ütles ta.

Aasiast ja eriti Hiinast saabuvad pakid tulevad nüüd Eesti tellijate jaoks üha lihtsamini ja enamasti pakiautomaati.

"Tarbijale minul on soovitus - kui te tahate kindlasti ilma probleemideta selle paki kätte saada, siis võtke need paar eurot ja valige kindlam kättetoimetamisviis, kui see tasuta kohaletoimetamine," märkis Veskimeister Hiina kaupade tellimisest rääkides. Tasuta kohaletoimetamisega saadetised liiguvad rahvusvaheliste postiettevõtete vahel tihti keerulisi marsruute pidi.

Paljud postiettevõtted on mures, et saadetiste laviinid liiguvad suuresti ühes suunas ehk Hiinast välja. Vastuvõttev riik maksab ühe osa saatekuludest.

Jõulukaarte saadavad Eesti inimesed jätkuvalt. Omniva arvestab umbes miljoni jõulukaardiga, mis on umbes pool aastasest kirjade mahust.

Veskimeister ennustas, et jõulukaartide saatmine hakkab kasvama, kuna see on emotsionaalne tegevus. "Oma madalama oleku on kirjade saatmine läbi teinud," ütles ta.