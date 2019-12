Leedu vabastas ravimituru selle aasta 1. jaanuarist. "Leedu kolleeg ütles, et neil pole olnud ühtegi [negatiivset] juhtumit, mis lubaks selle otsuse hinnata veaks," rääkis Realo.

Leedus on käsimüügiravimid näiteks Circle K tanklates müügil kindlate reeglite ja piirangutega. Neid ei müüda saalist, vaid ainult üle leti, ostja küsimise peale.

Samuti on piiratud müüdavad kogused ja valik. "10 tabletti ühes karbis ja mitte riiulist," selgitas Realo. "Alates 16 aastast."

"Mingit buumi ei ole poodides tekkinud," märkis Realo.

Eesti on Realo sõnul üks väheseid riike, kes nii rangelt ravimite jaemüüki piirab.

Realo ei osanud öelda, kas Leedus on ravimid tarbijate jaoks odavamaks läinud.

Kaupmeeste Liit on käimasoleva apteegireformi ümbertegemise mõjutamiseks saatnud sotsiaalministeeriumile oma pöördumise ning on valmis muutuste väljatöötamises osalema.

Apteegireformi arutav koalitsiooni töörühm kaalub apteekide omandipiirangute kaotamist, mis tähendab, et proviisorite asemel võiks apteegi omanik olla ükskõik kes. Arutatud on ka käsimüügiravimite lubamist tavapoodidesse, kuid see ettepanek tõenäoliselt toetust ei leia.

Kui kehtiv seadus peaks apteekide enamusosaluse alates aprillist proviisoritele jätma, siis reformi uuesti arutav koalitsiooni töörühm liigub selle muutmise kursil.