Neljapäeva õhtul potsatas Lääne-Eesti valimisringkonnast valitud riigikogu liikmete postkasti suurte apteegikettide huve esindava apteekide ühenduse juhi Timo Danilovi kiri, kus seisis, et apteegireformi jõustudes jääb Haapsallu tegutsema üks apteek ja Hiiumaale ei jää ühtki, ent tegelikkus on Lääne- ja Hiiumaal Danilovi saadetud kaardist erinev, kirjutab Lääne Elu .

Haapsalu seitsmest apteegist on kolm sellised, mille omanikud ei vasta seaduse nõuetele. Kolm Haapsalu apteeki kuuluvad ettevõttele Nurme Apteek, mille 50-protsendiline omanik on proviisor Tiiu Vaha, kes ütles Lääne Elule, et kui seadus jääb jõusse, vormistab ta Haapsalu kaubamajas ja Uuemõisa Konsumis tegutsevad haruapteegid põhiapteekideks ning viib ka omandisuhte vastavusse seadusega ehk vormistab endale enamusosaluse.

Hiiumaal kuulub Kärdla apteek samanimelisele osaühingule, mille kaks põhiosanikku on proviisorid Krista Luuk ja Maret Ilves ning vähemusosanikud farmatseudid Viivika Remmelkoor ja Marge Noorkõiv ning ka selle apteegi kohta ütles Noorkõiv Lääne Elule, et osanikud on kokku leppinud, et reformi jõustudes loovutab Luuk oma osalusest nii palju Ilvesele, et oleks täidetud enamusosaluse nõue.

Danilov ütles Lääne Elule, et pole riigikogu liikmeid eksitanud, sest võttis info ravimiameti kodulehelt. Kui ravimiamet jagab apteegid kolmeks: nõuetele vastavaks, nõuetele mittevastavaks ja nendeks, mis nõuetele ei vasta, aga mille omanikeringis on proviisor, siis Danilovi jagatud info lööb apeegid kaheks: sulgemisele minevateks ning nõuetele vastavateks.

Danilov kirjutas riigikogu liikmetele saadetud kirjas, et Lääne-Eestis läheb sulgemisele 87 protsenti apteekidest, kuigi ta teadis väga hästi, et näiteks Tiiu Vahal ei ole plaanis Nurme Apteegi kolme apteeki sulgeda, vaid ta teeb vajalikud juriidilised protseduurid, et rohupoed vastaks seaduse nõuetele, kirjutab ajaleht.