Saudi sõjaväelane tappis USA mereväebaasis kolm inimest

Saudi Araabia kuningas avaldas peagi pärast juhtunut kaastunnet Ühendriikide presidendile Donald Trumpile.

Klassiruumis aset leidnud tulistamises sai lisaks kaheksa inimest haavata, teiste seas kaks asešerifit, kes esimestena rünnakule reageerisid. Üks neist lasi ka ründaja maha, ütles Escambia maakonna šerif David Morgan.

Florida osariigi kuberneri Ron DeSantise sõnul oli tulistaja pärit Saudi Araabiast, nagu ka 15 neist 19 mehest, kes osalesid 2001. aasta 11. septembri rünnakutes ja kellest osa käisid Florida lennunduskoolis.

"Mõistagi tekib rohkesti küsimusi seoses sellega, et tegemist välisriigi kodanikuga, Saudi õhujõudude liikmega, kes siin meie pinnal väljaõppel oli," märkis De Santis pressikonverentsil.

"Loomulikult peab Saudi Araabia valitsus nende ohvrite jaoks asju paremaks tegema. Ja ma arvan, et nad on nüüd siin võlgu, kuna tegemist oli ühega nende kodanikest."

Kapten Timothy Kinsella sõnul on baasis praegu väljaõppel sadu välismaalasi.

Trump kirjutas Twitteris, et oli just saanud kõne Saudi kuningalt Salmanilt, kes oli väljendanud oma siirast kaastunnet.

"Kuningas ütles, et saudi rahvas on väga vihane tulistaja barbaarsete tegude pärast ning see isik ei esinda mingil viisil saudi rahva tundeid."

Politsei sai esimese kõne tulistamise kohta veidi enne kella seitset hommikul, märkis šerif Morgan.

"Kuriteopaigas liikudes tundsin end nagu filmivõtetel," ütles Morgan. "Sellist asja ei oska oodata."

Juhtunut uurivad võimude andmeil ka föderaalametid, teiste seas FBI ning Alkoholi, Tubaka, Tulirelvade ja Lõhkeainete Amet.

NAS Pensacolas töötab baasi veebilehe andmetel üle 16 000 sõjaväelase ja 7400 tsiviilisiku.

Tegemist on USA mereväe pilootide treeningkeskusega ja "mereväe lennunduse hälliga".

Kolmapäeval avas USA Pearl Harbouri mereväebaasis Hawaiil tule mereväelane, kelle allveelaev oli baasis dokis. Ta tulistas kolme tsiviilisikut, kellest kaks surid. Seejärel võttis mereväelane ka endalt elu.

Kui massitulistamised Ühendriikides on tavalised, siis sõjaväerajatistes tuleb neid ette harva.