Samm järgneb eelmisel kuul toimunud intsidendile Florida osariigis Pensacola baasis, kus Saudi kuninglike õhujõudude 21-aastane leitnant Mohammed al-Shamrani avas tule ning tappis kolm USA mereväelast enne, kui ta võimuesindajate poolt maha lasti. Al-Shamrani oli eelnevalt postitanud Twitterisse manifesti, milles nimetas USA-d kurjuse riigiks. Juhtumi tõttu peatati ajutiselt Saudi Araabia kadettide koolitamine ning alustati kõigi USA-s väljaõppel olevate Saudi Araabia kadettide suhtes põhjalikumat taustakontrolli, vahendas BBC.

21 välja saadetavat kadetti ei süüdistata Al-Shamrani aitamises, kuid justiitsminister William Barri sõnul leiti nende valdusest islamiäärmuslikku materjali ning ka ebasobivaid fotosid alaealistest.

Barr märkis esmaspäeval toimunud pressikonverentsil ka seda, et Pensacola baasis toimunud juhtumi näol oli tegu terroriaktiga. Tema sõnul on võimudel plaanis põhjalikumalt uurida ka tulistaja kahe nutitelefoni sisu. Nende iPhone'ide lahti krüpteerimiseks on esitatud ettevõttele Apple ka ametlik taotlus.