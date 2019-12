Riia juhtimine on suurte korruptsiooniskandaalide ja Nils Ušakovsi linnapea ametist tagandamise ning kauaste koalitsioonipartnerite erimeelsuste tõttu kõikunud mitu korda.

Olegs Burovs suutis hiljuti linnapea tooli ja vajaliku enamuse duumas siiski tagada. Keskkonnakaitse ja regionaalarengu minister Juris Puce on ähvardanud varemgi linnaduuma laiali saata ja nüüd ta selle protsessi ka algatas. Põhjusena tõi ta prügimajanduse, mille korraldamises pole ministri hinnangul juba teist korda suudetud seadusi järgida. Peaminister lubab enne valitsuse istungit koalitsioonipartneritega asja arutada.



"Peamine on mõista, et mis on põhjused, millised lahendused ja tulemus. Peamine, millest meie püüame lähtuda on see, et mis on rahva jaoks parim. Meie arvates oleks see mõistetav, prognoositav ja otsustamisvõimeline Riia linnaduuma," ütles Läti peaminister Krišjanis Karinš.

Riia peaks kubisema rottidest, kui prügimajanduses oleks asjad nii pahasti, leiavad Riia ühe võimupoole erakonna Koosmeel juhid. Ometi on seim kuulutanud pealinna prügimajanduses välja erakorralise olukorra.

Kui parlament nüüd jõulude eel linnaduuma laiali saadab, on Riia juhid lubanud otsuse vaidlustada konstitutsioonikohtus. Samas peetakse veebruari lõpu erakorralisi valimisi tõenäoliseks. See on viimane aeg, mil enne 2021.aasta juunis toimuvaid korralisi valimisi saab üldse erakorraliselt uut volikogu valida.



"Meie jaoks on see väga huvitav proovikivi. On ju selge, et meie need erakorralised valimised võidame. Selline arutu ja hooletult läbi viidav linnaduuma laialisaatmine on praegusele Riia koalitsioonile kingitus," ütles erakonna Koosmeel esimees Janis Urnanovics.

Et Riia linnaduuma opositsioonil ehk neil erakondadel, kes Läti riigis võimul, õnnestuks erakorraliste valimistega Riia praegune võim kukutada, peaksid nad valimistel kandideerima koos. Samas kogutakse Lätis allkirju ka seimi laialisaatmiseks.