"Välisilm": valitsuse reformid on Läti vene valija segadusse ajanud

Läti valitsuse tormilised reformid on ajanud segadusse Läti vene valija ja see võib nende aktiivsust järgmistel valimistel tõsta.

Lätis on üks kummaline paradoks - etnilised, venekeelse elanikkonna huvisid kaitsvad parteid ei ole parlamendi valimiskünnist ületanud, kuid venelasi ja lätlasi ühendav Koosmeel on juba aastaid riigi populaarseim erakond ja neil on ka seimis kõige rohkem kohti. Valitsusse pole nad küll pääsenud, kuid pealinnas Riias on nad võimul olnud pikka aega, vahendas "Välisilm".

Nils Ušakovsi taandumise järel on Koosmeel valinud uue liidri. "Ma olen olnud selle partei juht, nii et minu jaoks on see tagasitulek pärast kümme aastat kestnud pausi. Mu naasmisel on sümboolne tähendus. Pöördume tagasi väärtuste juurde, mis on mind ja mu parteikaaslasi innustanud seda erakonda looma. Need on sotsiaaldemokraatlik arengusuund, etniline rahu ja parteide koostöö," rääkis Koosmeele esimees Janis Urbanovics.

Koosmeele populaarsus on Riia korruptsiooniskandaalide ja pikaaegse iidoli Nils Ušakovsi linnapea kohalt tagandamise ja parteiliidri kohalt lahkumise järel küll langenud, kuid esikoht parteide edetabelis püsib.

Urbanovics ütles, et nende liikmete ja toetajate seas on nii lätlasi kui ka venelasi. Tema sõnul nad pakuvad dialoogi, mida ühiskond vajab ja teised erakonnad nii väga oluliseks ei pea.

Lätis on ka vähemalt kolm etnilist vene parteid, kuid nende toetust pole suutnud valimiskünniseni tõsta ei kurikuulus Tatjana Ždanoka ega teisedki.

"Nad räägivad juba palju aastaid, et kohe-kohe nad jõuavad meile järele. Tegelikult me pole ei lätlaste ega venelaste partei, me oleme dialoogipartei. Me pole eesmärgi-, vaid meetodipartei. Pakume võimalusi dialoogiks mitte ainult etnilistes küsimustes, vaid ka reformijate ja reformeeritavate vahel. Nendega peab rääkima," rääkis Urbanovics.

Riia linnaduumas elatakse erakorraliste valimiste ootuses ja Urbanovics toetab ka algatusi saata enne tähtaega laiali praegune parlament.

Koosmeele uued liidrid leiavad, et erakorralised valimised Riias oleks neile head, sest need nad tõenäoliselt võidaks. Samas, kui vaadata ka Lätis tervikuna praegu toimuvaid väga kiireid ja üsna erinevaid reforme, leiavad Koosmeele poliitikud, et paljud vene valijad ei saa nende sisust ja vajadusest aru ning see omakorda toob nende valijaid - olgu need siis erakorralised või mitte - rohkem hääletuskastide juurde.

"Ebaõnnestunult valiti ajendiks prügimajandus, milles on kaassüüdlane ka valitsus. Koalitsioon nimetab seda kriisiks, kuid meil jätkuvalt viiakse kõik olmejäätmed ära ja sorteeritakse neid, nii et tegelikult siin mingit kriisi pole. Seda kõike ju inimesed näevad. Nad saavad ju aru, et selle "kriisi" taga on poliitilised motiivid. Väga kahju," kommenteeris Urbanovics.

Sotsiaaldemokraatia võiks eeldada Läti Koosmeele tihedat koostööd teiste Euroopa sotsiaaldemokraatidega.

"Ma ei saa öelda, et meil oleks Eesti sotsiaaldemokraatidega väga tihe koostöö. See on üsna episoodiline: kohtume siin, Lätis või sõidame nende juurde mõnele üritusele. See ongi kõik. Kuid Leedu ning eriti Saksamaa ja Rootsi sotsiaaldemokraatidega suhtleme juba ammust aega väga tihedalt. Teie Keskerakonnaga olid meil sidemed Savisaare ajal. See oli liidrite - Nilsi ja Edgari, suure Edgari - hea läbisaamise tulem, nende teene. See tegelikult polnudki parteide koostöö," rääkis Urbanovics.

Seimis on seni Koosmeele suur kohtade arv aidanud Läti parteidel omavahel koalitsioonis kokku leppida. Riia linnas proovivad parempoolsed nüüd samuti jõude ühendada, et Koosmeel võimult kukutada. See ei pruugi õnnestuda. Võbelustest hoolimata on Koosmeel jätkuvalt tegija ja välistatud pole ka Nils Ušakovsi kaasalöömine valimistel.