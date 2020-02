Läti seim plaanib neljapäeval saata laiali Riia linnaduuma ja kuulutada pealinnas välja erakorralised valimised. Praegu on seaduseelnõus põhjusena toodud seaduserikkumised prügimajanduse korraldamisel, kuid äsja andis linnaduuma ühe ajendi veel - kolme järjestikuse istungi toimumiseks ei õnnestunud kokku saada vajalikku kvoorumit. "Välisilm" analüüsis, mis on viinud Riia linnavõimu tupikusse ja kuidas see mõjutab kogu Läti poliitilist olukorda.

Poliitiline mäng on Riia linnaduuma ümber toimuv igal juhul, sest kümmekond aastat, mil nüüd juba endise linnapea Nils Ušakovsi Koosmeel on koos parteiga Au Teenida Riiat! olnud pealinnas võimul, on parempoolsed parteid, kes kogu Läti riiki valitsevad, üritanud ka Riias võimu vahetada, kuid edutult. Teisalt on palju korruptsiooniuurimisi ning kahe võimupoole omavahelised tülid halvanud pealinna juhtimise.

"Sisuliselt on Riiat kümme aastat juhtinud üks partei, kelle linnapea pööras peatähelepanu suhtekorraldusele, kuid jättis linna jaoks olulised probleemid lahendamata. Viimase aasta jooksul mõistis ta, et need probleemid muutuvad juba silmaga nähtavaks - taristukriis, korruptsioonikriis, rahanduskriis. Linnapea otsustas võimult põgeneda," rääkis Riia linnaduuma Uue Ühtsuse fraktsiooni esimees Vilnis Kirsis.

"Et selgitada, mis inimestele meeldib ja mis mitte, selleks on - nagu mina olen aru saanud - välja mõeldud protsess, mille nimi on valimised," kommenteeris endine linnapea, europarlamendi liige Nils Ušakovs.

Läti seim aga väitleb juba pikka aega, millistel ajenditel võiks Riia linnaduumat võiks laiali saata ja erakorralised valimised välja kuulutada. Praegune seaduseelnõu, mida tahetakse lõpphääletusele panna juba sel neljapäeval, näeb ette, et erakorralised valimised kuulutatakse välja segaduste ja seaduserikkumiste pärast prügimajanduses. Samas on seimi juriidiline osakond öelnud, et see põhjendus ei päde ja see pole piisavalt seaduslik ajend linnaduuma laialisaatmiseks.

Riia linnapea Olegs Burovs suutis opositsiooniga kokku leppida, et kolmele istungile jäetakse tulemata, nii et kvoorum nende toimumiseks ei saa täis. Nii jäi ära ka neljas istung, mil plaaniti avaldada Burovsile umbusaldust.

Ainsa Läti omavalitsusena on Riia linnal vastu võtmata selle aasta eelarve. "Iga populisti on omavalitsuse tasemel väga lihtne kontrollida. Meie, omavalitsuse volikogu liikmed, ükskõik, kus me ka ei töötaks - Lätis või Eestis või Riias või Tallinnas - oleme teile, elanikele kõige lähemal. Seetõttu peame olema pragmaatikud ja lahendama eelkõige majandusküsimusi," ütles Burovs.

"Praeguseks on 60 duuma liikmest 11 seotud erinevate kriminaaluurimiste või ametkondade järelevalvega. Riia kaks silda on sulgemise piiril. On suur investeeringunappus taristuvaldkonnas - tänavate ja kommunikatsioonide seisukorras," kommenteeris Kirsis.

Riias on linnaduuma ümber toimuv läinud koledaks ja head lahendust ei paista kummaltki poolt. Aga erakorralised valimised on tulekul nii või teisiti ja osa poliitikuid on alustanud isegi valimiskampaaniat.

Seim võinuks Riia linnaduuma laiali saata juba palju varem, kuid lähipäevil lõppev rahvahääletus referendumi korraldamiseks on otsustamist venitanud. Praeguseks on hääletamas käinud vaid mõni protsent rahvast, nii et president võib õige pea välja kuulutada seadusemuudatused, mis pikendavad linnaduuma võimuaega erakorraliste ja korraliste valimiste vahelise perioodi võrra.

"Valitsuse tasandil oleme olnud sellises olulises valdkonnas nagu prügimajandus sunnitud välja kuulutama erakorralise olukorra, et need teenused elanikele jätkuksid ja poleks probleeme jäätmete äraviimisega," selgitas peaminister Krišjanis Karinš.

Seim aga on keerulise valiku ees - kui duuma laiali saata prügimajanduse pärast, on juriidiline pool haavatav. Kui aga esitada uus seaduseelnõu, kus ajendiks kvoorumi puudumine, näitab see, et prügimajandus oligi valitsusel otsitud põhjus.

Parempoolsed parteid usuvad, et valimistega saavad nad kokku nii palju hääli, et ühiselt võim üle võtta. "Meie Uue Ühtsuse poolt peame läbirääkimisi rahvuslaste ja Uue Konservatiivse Parteiga," sõnas Kirsis.

Samas on ka Koosmeel üsna kindel, et nemad on võitjad.