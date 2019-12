Ricardo Salles ei olnud samas nõus esitama ajaraamistikku Amazonase metsatustamise peatamiseks.

"Me oleme valmis tegema kõik vajaliku selle saavutamiseks, kuid meil on vaja toetust," ütles Salles.

"Seda toetust lubati mitme aasta eest ja me ootame ikka veel rikaste riikide osalust õigel viisil. Proportsionaalsed vahendid on tõesti need, mida on selle eesmärgi saavutamiseks vaja," ütles ta intervjuus Associated Pressile.

Salles üritab kliimakonverentsil COP25 kinnitada teistele riikidele, et Brasiilia presidendi Jair Bolsonaro keskkonnapoliitika töötab.

Bolsonaro on läinud tülli mõne Euroopa liidriga väidete üle, et ta ei tee piisavalt Amazonase kaitseks. President on kritiseerinud Brasiilia keskkonnakaitseorganeid ja pooldanud arendustegevuse suurendamist Amazonases.

Samuti süüdistas ta aktiviste tulekahjude süütamises eesmärgiga tema administratsiooni halvas valguses näidata, mille kohta ta aga asitõendeid esitanud pole.

Amazonase metsakadu ulatus 12 kuu jooksul kuni juuli lõpuni 11 aasta kõrgeimale tasemele. Brasiilia iga-aastase metsakadu käsitleva raporti järgi, mis avaldati novembris, suurenes see 30 protsendi võrra eelmise aastaga võrreldes ehk mets kahanes 9760 ruutkilomeetri võrra.

Brasiilia keskkonnaministri sõnul peaksid arenenud riigid Brasiiliat toetama Pariisi kliimaleppe artikkel kuue alusel, mille järgi tuleb luua rahalise kompensatsiooni mehhanismid arenevate riikide toetuseks.

Brasiilia on saanud välisriikidelt, Saksamaalt ja Norralt, metsatustamisega võitlemiseks raha juba aastaid. Iseäranis Norra on annetanud Brasiilia Amazonase Fondi alates selle rajamisest 2008. aastal 1,2 miljardit dollarit.

Kuid praeguseks on mõlemad riigid fondi rahastamise peatanud, viidates jätkuvale metsakaole ning kahtlusele, kas Brasiilia valitsus plaanib seda tegelikult peatada.

Salles ütles usutluses, et Brasiilia peab Saksamaa ja Norraga läbirääkimisi programmi taaskäivitamise nimel.

Brasiilial on nüüd "sobiv lähenemine metsakao probleemile", rõhutas minister.

Tema sõnul paneb valitsus rõhku metsakaitse ja bioloogiliste ressursside arendamise tasakaalustamisele.

"Kui me ei lahenda majandusarengu (probleemi) enam kui 20 miljoni brasiillase jaoks, kes seal elavad ja kellel on vaja, et see oleks jätkusuutlik nii majanduslikust kui keskkonna vaatenurgast, siis ühinevad nad kergesti kuritegelike ettevõtmistega," ütles Salles.