G7 otsustas toetada ka Amazonase piirkonna taasmetsastamisplaani, mis avalikustatakse septembris ÜRO-s. Oma nõusoleku peavad selleks andma Brasiilia ja Amazonase põlisrahvaste kogukonnad.

Prantsusmaa president Emmanuel Macron on nimetanud olukorda Amazonase piirkonnas rahvusvaheliseks kriisiks. Macron on ähvardanud blokeerida ka Euroopa Liidu ja Ladina-Ameerika kaubandusühenduse vabakaubandusleppe, kui president Jair Bolsonaro ei astu tõsiseid samme vihmametsa kaitseks raietegevuse ja kaevandamise eest.

Brasiilias on Amazonases puhkenud sajad uued tulekahjud

Amazonase vihmametsade Brasiilia osas on puhkenud sajad uued tulekahjud, selgus esmaspäeval uuendatud andmeist.

Laupäeval ja pühapäeval süttis Brasiilias 1113 uut tulekahju, ütles riiklik kosmoseuuringute instituut (INPE).

INPE andmeil on sel aastal Brasiilias puhkenud 80 626 metsatulekahju, neist üle pooled Amazonases. Viimati oli põlengute arv nii suur 2013. aastal. Ekspertide sõnul on tänavu probleemi ägestanud kuivaperioodil laienev metsade hävitamine viljapõldudeks ning karjamaadeks.

Sõjaväelt on kustutustöödeks abi palunud seitse Brasiilia osariiki. Valitsus on eraldanud tulekahjude kustutamiseks Amazonases rohkem kui 43 000 sõjaväelast, kuid pole selge, kui paljud neist on juba jõudnud leeke kustutama.

Pühapäeval liitusid kustutustöödega kaks sõjaväe lennukit C-130 Hercules, mis mahutavad tuhandeid liitreid vett. Brasiilia võttis vastu abi ka Iisraelilt, mis pakkus ühte kustutuslennukit.

Lisaks andis justiitsminister Sérgio Moro loa saata julgeolekujõud seadusvastast raiet peatama.

60 protsenti Amazonase vihmametsadest asub Brasiilias, kuid metsaala võtab enda alla ka osa Boliiviast, Colombiast, Ecuadorist, Prantsuse Guajaanast, Peruust, Surinamest ja Venezuelast.

