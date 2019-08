"Me oleme tänulikud pakkumise eest, kuid võib-olla on need ressursid vajalikumad Euroopa taasmetsastamiseks," lausus president Jair Bolsonaro kantseleiülem Onyx Lorenzoni uudisteportaalile G1.

Lorenzoni viitas 20 miljonile dollarile, mida G7 tippkohtumisel osalenud riigid lubasid eraldada vihmametsi hävitavate põlengute vastu võitlemiseks.

"Macron ei suuda isega ennetada prognoositavat tulekahju maailmapärandi nimekirja kuuluvas kirikus. Mida kavatseb ta meie riiki õpetades?" jätkas ta, viidates aprillis Pariisi Jumalaema kirikut laastanud tulekahjule.

Presidendi kantselei kinnitas hiljem AFP-le tema kommentaare.

Brasiilia keskkonnaminister Ricardo Salles oli eelnevalt ajakirjanikele öelnud, et nad tervitavad G7 rahastust 950 000 hektaril möllavate leekide kustutamiseks.

Kuid pärast Bolsonaro kohtumist oma ministritega muutis Brasiilia valitsus kurssi.

"Brasiilia on demokraatlik vaba maa, mis ei ole kunagi praktiseerinud kolonialismi ja imperialismi, mis on võib-olla prantslase Macroni eesmärk," ütles Lorenzoni.

Pinged Prantsusmaa ja Brasiilia vahel on kasvanud pärast seda, kui Macron kirjutas Twitteris, et Amazonase tulekahjud kujutavad endast rahvusvahelist kriisi ning neid tuleb arutada G7 tippkohtumisel.

Bolsonaro reageeris sellele, hurjutades Macroni kolonialistlikku mentaliteeti.