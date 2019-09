President: Amazonas pole inimkonna pärand, vaid Brasiilia territoorium

"On vale öelda, et Amazonas on terve inimkonna pärand. Samuti on teadlaste kinnitusel väär arvamus, et meie Amazonase metsad on maailma kopsud," ütles president teisipäeval ÜRO-s.

Bolsonaro kiitis peaassambleel peetud kõnes oma USA ametivenda Donald Trumpi Brasiilia suveräänsusest lugupidamise eest.

"Amazonast ei laasta ega neela leegid. Meedia valetab," ütles Bolsonaro.

"Kasutades ja langedes nendesse valedesse, kasutasid teatud riigid aitamise asemel... lugupidamatul viisil ja kolonialistlikus vaimus," ütles Brasiilia riigipea. "Nad seadsid isegi küsimuse alla selle, mida peame kõige pühamaks väärtuseks - meie suveräänsuse."

"Üks nendest riikidest viimase G7 kohtumise ajal julges teha ettepaneku kehtestada Brasiiliale sanktsioonid ilma, et Brasiiliaga peetakse kõnelusi ega kuulatakse ära," lisas ta.

Prantsusmaa ja Iirimaa teatasid, et võivad Bolsonaro keskkonnapoliitika tõttu blokeerida Euroopa Liidu ning Lõuna-Ameerika riikide vabakaubandusleppe.

"Ma tänan president Donald Trumpi, kes võttis kokku mõtteviisi, mis peaks valitsema ÜRO liikmesriikide seas: kõikide liikmesriikide vabadusest ja suveräänsusest peetakse lugu," ütles Bolsonaro.

Ekspertide sõnul on Amazonase põlengute peapõhjus aktiivne metsaraie, mida võimendavad sademete hulga vähenemine, hiljutine kuumalaine ja tugevad tuuled.

60 protsenti Amazonase vihmametsadest asub Brasiilias, kuid metsa all on ka osa Boliiviast, Colombiast, Ecuadorist, Prantsuse Guajaanast, Peruust, Surinamest ja Venezuelast.