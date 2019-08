NASA kaardid näitavad, et mitmel pool Aafrikas põleb rohkem kui Brasiilias

Viimasel ajal on põlengud Brasiilias Amazonase piirkonna vihmametsades pälvinud ülemaailmset tähelepanu, sealhulgas nii üleskutseid kustutustöid toetada kui ka kriitikat keskkonnavaenulikuks peetud presidendi Jair Bolsonaro suhtes. Samal ajal juhivad aga paljud tähelepanu sellele, et suuremad metsa-ja maastikupõlengud laastavad hetkel mitut Aafrika riiki ning sealne probleem sarnast tähelepanu ja kajastust ei pälvi.

Brasiilia metsapõlengute teema on viinud paljud teemast huvitatud tutvuma USA Riiklik Aeronautika- ja Kosmosevalitsuse (NASA) satelliidikaartidele, mis näitavad maailmas toimuvaid põlenguid. Ning näiteks pühapäevased tulemused näitavad selgelt, et Aafrika keskosa lõunapoolses osas põleb praegu rohkem kui Brasiilias ja viimase naaberriikides, vahendasid BBC ja Bloomberg.

Näiteks eelmisel nädalal oli ainuüksi Angolas umbes kolm korda rohkem põlenguid kui Brasiilias. Nende andmete kohaselt oli Angolas 6902, Kongo Demokraatlikus Vabariigis 3395 ja Brasiilias 2127 põlengut.

Mitmel pool sotsiaalmeedias on see asjaolu pälvinud tähelepanu ja küsimusi, miks hetkel just Brasiiliat niivõrd esile tuuakse. Näiteks süüdistavad Brasiilia presidendi toetajad äsja G7 tippkohtumist korraldanud Prantsusmaa presidenti Emmanule Macroni selles, et viimane nimetab Brasiilia olukorda rahvusvaheliseks kriisiks, kuid paistab ignoreerivat põlenguid Aafrikas.

See kriitika Macroni suhtes ei pea samas siiski lõpuni paika. Kui Macron esmaspäeval teatas, et G7 riigid on valmis eraldama 22 miljonit dollarit Brasiilia metsapõlengute kustutamiseks, jätkas ta peagi ka Aafrika teemal.

"Mets on põlemas ka Sahara-aluses Aafrikas," nentis ta ja lisas, et on kaalumas ka Aafrika puhul sarnast initsiatiivi rahvusvahelise abi eraldamiseks.

NASA kaartide puhul väärib äramärkimist asjaolu, et need ei näita, kas tegu on näiteks vihmametsa põlemisega või hoopis rohumaa või võsa põlemisega. Aafrikas on endiselt levinud võsa muutmine alepõllunduse abil põllumaaks ning kuigi ka seda on keskkonnakaitsjad teravalt kritiseerinud, pole võimalik kahju niivõrd suur kui vihmametsa maharaiumine, põletamine või põlemine.

Väidetavalt toimub Aafrikas selline alepõllundus just enne vihmahooaja algust, mis peaks Angola või Kongo DV puhul algama umbes järgmisel kuul.