Ministeerium vaeb üheksandat aastat Neugrundi kaitseala loomist

Keskkonnaministeerium menetleb alates 2010. aastast Nõva vallas Neugrundi kaitseala moodustamist, põhjendades protsessi pikka kestust asjaoluga, et erinevate huvide vahel on otsitud parimat lahendust.

Osaühing Neugrund on alates 2010. aastast tahtnud rajada Osmussaare ja Neugrundi madala lähedusse avamere tuuleparki, kuid kaitseministeerium pole rahul, et tuulepargi asukoht kattub nende harjutusala asukohaga ja lisaks häiriks park radarite tööd.

Neugrundi madalikule on planeeritud ka looduskaitseala, mida aga praeguseni pole sinna tehtud. Madaliku loodusväärtuste seas on nii iidne meteoriidikraater kui ka piirkonnas igal aastal pesitsevad tuhanded rändlinnud.

Tänavu oktoobris Tallinnas toimunud kohtumisel, kus osalesid keskkonna-, kaitse-, majandus- ja rahandusministeeriumi ning osaühingu Neugrund esindajad, ütles keskkonnaministeeriumi looduskaitseosakonna juhataja Taimo Aasma, et ettepanek Neugrundi kaitseala moodustada laekus juba aastal 2010 - selle tegi Balti Keskkonnafoorum - ja keskkonnaminister algatas oma käskkirjaga menetluse aastal 2015.

Aasma ütles ERR-ile, et menetlus on võtnud pikalt aega, kuna on otsitud parimat lahendust erinevate huvide vahel.

"Tegu on kaitseväe väljaõppealaga, seepärast oleme pidanud läbirääkimisi kaitseministeeriumiga, et leida mõlemale osapoolele sobiv lahendus," põhjendas ta üheksa aastat kestnud menetlust.

Aasma lisas, et kaitsealade ja nendel kehtima hakkava kaitsekorra osas ei tee otsust mitte keskkonnaministeerium või keskkonnaminister, vaid valitsus.

Oktoobrikuisel koosolekul selgitas Aasma ka seda, kuidas peetakse võimalikuks, et ühes kohas asuvad nii looduskaitseala kui kaitseväe harjutusala. Tema sõnul ongi püütud ühtlustada looduskaitse huve kaitseväe omadega, arutades omavahel, millised on näiteks lasketsüklid.

Ta märkis, et aastate jooksul on ministeerium koondanud andmeid, tellinud uuringuid ja viinud läbi avalikustamisi ning kõik see käib kaitseala moodustamise juurde. Merekaitse puhul on protsessi nii pikk vältamine Aasma sõnul üsna normaalne, sest teha on nii palju.

Praeguseks on eelnõu jõudnud ministeeriumidesse kooskõlastusringile.

2015. aastal öeldi keskkonnaametist ERR-ile, kaitseala loomisega loodetakse ühel pool olla 2016. aasta kevadeks.

Protokoll: ümarlaud, kus osalesid OÜ Neugrundi, rahandusministeeriumi, MKM-i, kaitseministeeriumi ja keskkonnaministeeriumi esindajad