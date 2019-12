Puiga põhikooli vaevab pärast mitut juurdeehitust jätkuvalt ruumipuudus

Kui maakoolides jääb õpilasi aastatega pigem vähemaks, siis Võru vallas asuv Puiga põhikool on hoopis teistsuguse probleemi ees: õpilaste arv on koolis pidevalt kasvanud ja olgugi, et kooli on juba kolm korda suuremaks ehitatud, on seal ikka ruumi puudu.

Võrust viis kilomeetrit eemal Puigal on nii lasteaed kui ka põhikool, mis alustas tegevust 1995. aastal. Siis õppis koolis 56 õpilast, tänaseks on aga õpilaste arv pea neljakordistunud ning kooli hingekirjas on 202 õpilast, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Esiteks, me oleme linna lähedal ja noored pered, kes ehitavad endale elamisi, teevad seda suurema tõenäosusega linna lähedale, Võru linna ääres on ka suvilarajoonid, mis on elamiskõlblikuks ehitatud ja meie õpilaste arv ikkagi kasvab," selgitas Puiga põhikooli direktor Siiri Plangi.

Aastate jooksul on Puiga koolile tehtud kolm juurdeehitust, sealhulgas on kooli juurde rajatud spordihoone. Ruumi on aga koolis õpilaste pideva kasvu tõttu endiselt puudu. Kusjuures väljastpool Võru valda õpib koolis üksnes 19 õpilast. Prognoosid näitavad, et õpilaste arv jätkab kasvu.

"Praegu on meil lihtsalt näha see, mis on seitsme aasta sündivus ja sealt olemegi võtnud, et ka sel aastal meie traditsioonilisest piirkonnast peaks tulema 28 õpilast," ütles Plangi.

Võru vallale on Puiga kooli ruumiprobleem juba aastaid teada ning seni on leitud lahendus klassiruume ümber kujundades. Nüüd ollakse aga vallas fakti ees, et kool vajab juurdeehitust.

"Hetkel oleme selles staadiumis, et volikogu ei ole veel otsustanud, selget jah-sõna öelnud, et ehitama hakatakse. Aga saame ära tellida eskiisprojekti. Lisaks oleks selle eskiisprojekti lahendusega vaja saada selgust ka võib-olla Puiga lasteaia viimase rühma ületoomiseks sellesse juurdeehitusse, sest ka Puiga lasteaed on ruumipuuduses," rääkis Võru vallavanem Kalmer Puusepp.

Ruumipuuduse üle kurdab ka Võrust seitsme kilomeetri kaugusel asuv Kääpa kool. Seal pole aga õpilaste arv nii märkimisväärne ja seega ka mure ruuminappuse üle veel nii tõsine.