Rakvere külje all langetati loata kaitsealune tammik

Kui sündmuskohale jõudsid Rakvere vallavanem, volikogu esimees ja ametnikud, oli enamik kinnistul asunud tammedest maha saetud, kuigi kehtiva detailplaneeringu järgi poleks tohtinud seal puid langetada, kirjutab Virumaa Teataja.

Rakvere volikogu esimees Peep Vassiljev nentis, et kahju on korvamatu, valla heakorraspetsialist Maia Simkin aga nimetas juhtunut näiteks arendaja julmusest ja ülbusest ning lootis, et arendaja peab tagasi istutama kuuemeetrised tammed.

Vassiljevi sõnul soovis arendaja alale rajada päikesepaneeliparki, kui polnud nõud algatama selle tarbeks uut detailplaneeringut, kehitvat detailplaneeringut aga ei nõustunud kehtetuks tunnistama vallavolikogu.

Simkini sõnul oli ei leitud arendajaga ühist keelt, kuid tammede maharaiumine tuli siiski ootamatult, sest raiduril puude mahavõtmiseks luba polnud. Vald esitas juhtunud kohta avaldused politseile ja keskkonnainspektsioonile.