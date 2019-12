Põllumeeste mõõt sai täis, kuna siseriiklikud toetused on oodatust väiksemad ja siinne põllumees on Euroopa kolleegidega võrreldes oluliselt kehvemas seisus. Kas protestiks Toompeale vuranud traktorid aitavad põllumeeste olukorda parandada? Saates väitlevad Merry Aart EKRE-st ja sotsiaaldemokraat Ivari Padar. Saatejuht on Andres Kuusk.

"Esimene stuudio" algab kell 21.40.