Riigikogu rahanduskomisjon toetas ettepanekut eraldada 2020. aasta riigieelarves täiendavad viis miljonit eurot põllumajandusettevõtete üleminekutoetuseks (nn Top-Up), mis tähendab, et üleminekutoetuseks ette nähtud summa on tuleval aastal varem lubatud viie miljoni asemel 10,3 miljonit eurot. Põllumeeste ootus oli aga 15,3 miljonit.

Riigieelarvest makstakse põllumajandussektorile üleminekutoetusi, et hüvitada Eesti põllumehele osaliselt Euroopa Liidu keskmisest väiksemaid põllumajandustoetusi.

Eesti põllumajandus- ja maamajandusettevõtteid ühendav Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda (EPKK) on teisipäevaks, 10. detsembriks kavandanud Toompeale meeleavalduse, sest valitsuserakonnad vähendasid vaatamata varasematele lubadustele 2020. aasta riigieelarves põllumajanduse siseriiklike hüvitiste summat esialgu üle kolme korra - 15,3 miljonilt 5 miljonile eurole.

Näiteks Läti valitsus otsustas toetada 2020. aasta riigieelarvest oma põllumajandustootjaid täiendavalt 22 miljoni euroga, mis vastab Euroopa Liidu poolt lubatud üleminekutoetuste maksimummäärale.

"Euroopa Liidu eelarvest Eesti põllumeestele makstavad põllumajandushüvitised on kõige madalamate hulgas, seepärast peame väga tähelepanelikult jälgima teiste liikmesriikide samme oma põllumajandustootjate siseriiklikul toetamisel," ütles Eesti põllumajandus-kaubanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus. "Kuigi nõuame koos Leedu ja Lätiga meie põllumeeste võrdset kohtlemist Euroopa Liidus, on lõunanaabrid ikkagi ka meie kõige otsesemad konkurendid."

Sõrmuse sõnul peavad Eesti põllumajandusettevõtted võistlema väga ebavõrdses konkurentsis teiste Euroopa Liidu riikide põllumeestega.

"Meie otsetoetused on 2020. aastal kolmandiku võrra madalamad Euroopa Liidu keskmisest, mis pärsib konkurentsivõimet ja põllumajandus- ning toidutootmise arengut. Ebavõrdsus terendab ka Euroopa Liidu uuel eelarveperioodil. Löögi all on nii põllumajandussektori tulevik kui ka töökohad maapiirkondades," selgitas ta.