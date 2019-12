Märjamaa vald vallandas kohaliku koolidirektori. Inimesed on asunud koolijuhi toetuseks allkirju koguma.

Veel üks koolijuht on töö kaotanud.

Nimelt otsustas Märjamaa vallavanem Merlin Suurna lõpetada Märjamaa Gümnaasiumi direktori Kalle Uusmaaga töölepingu enne neljakuulise katseaja lõppu, kuna direktori töötulemusi hinnates ei vastanud need ootustele. Kohalikud inimesed on alustanud mitmes Märjamaa kaupluses allkirjade kogumist nõudega direktor tööle ennistada, internetilehel Petitsioon.ee on sellekohase allkirja andnud juba 668 inimest. Olev Kenk räägib lähemalt.