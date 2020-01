Märjamaa vallavanem kaotab neljapäeval tõenäoliselt oma koha

Võimukriis Märjamaa vallas puhkes novembri lõpus, kui Suurna lõpetas kooli direktori Kalle Uusmaaga töölepingu vahetult enne katseaja lõppu. See vallandas allkirjade kogumise laine ja volikogu enamus soovitas vallavanemal koolijuht tööle ennistada.

Pingeline olukord Märjamaa vallas tekkis juba 2018. aasta detsembris, kui volikogu umbusaldas toonast vallavanemat Villu Karu, kes on nüüd valda juhtiva Suurna umbusaldamise eestvedaja. Karu kinnitab, Suurna umbusaldamise ajendiks on kolm kuud ametis olnud koolijuhi töösuhte lõpetamine enne katseaja lõppu ja volikogu korralduse mittetäitmine.

"See vallandas üldsuse seas terava vastuseisu, koguti vallavanema tehtud otsuse suhtes üle tuhandse allkirja. Volikogu oli sunnitud tegema vallavanemale ettepaneku oma sellekohane otsus tühistada. Ja kuna vallavanem vastas volikogule selle peale, et volikogu ei pea niisuguste küsimustega tegelema ja leidis et volikogu on sellise pöördumise ettepanekuga vallavanema mainet kahjustanud, ja mitte ainult vallavanema, vaid isegi Märjamaa valla mainet. Nii et ta keeldus volikogu ettepanekut täitmast," rääkis Karu ERR-ile.

Küsimusele, kas ta sooviks nüüd ise uuesti vallavanemaks saada, vastas Karu eitavalt: "Ei, mul ei ole praegu sellist ambitsiooni minna tagasi vallavanemaks, sest ma olen ennast sidunud kuni vähemalt järgmiste valimisteni teise töökohaga. Meie praegune plaan edasise suhtes on hoopiski leida vallavanem konkursi korras." Karu töötab praegu Kohila vallas abivallavanemana.

Samas rõhutas Märjamaa vallavanem Suurna, et tema hinnang on jätkuvalt see, et Kalle Uusmaa koolidirektori ametisse ei sobi.

"Katseaega on neli kuud ette nähtud ja see on piisavalt pikk aeg, mille joksul tööandja saab hinnata seda, kas isik oma tööülesannetega tuleb toime ja kas need omadused on sellised temal, et ta seda tööd saaks teha. Mina hindasin, et need ei ole sellised, et me saame seda töösuhet jätkata," ütles Suurna ERR-ile.

Küsimusele, mida on volikogu ja vallavanema vahelise konflikti tegelik põhjus, leidis Suurna, et selleks on poliitilised vastuolud. "Minu hinnangul ei ole see mitte midagi muud kui poliitika. Volikogu tegi minule ultimatiivse ettepaneku, et ma peaksin oma tehtud otsuse tühistama, ennistama Kalle Uusmaa töösuhte," rääkis ta.

Suurna pidas tõenäoliseks, et volikogu ta neljapäeval ametist vabastab: "13 volikogu liiget on teinud umbusalduse avaldamise algatuse ja Märjamaa volikogus on 21 liiget. Ja piisab 11-st volikogu liikmest, et umbusadamine läheb läbi."

Suurna tunnistas ERR-ile oma eksimust, et jättis koolijuhi vabastamise korraldusena vormistamata, nagu ka seda, et ta ei pidanud koolijuhi vabastamiseks nõu vallavalitsuse liikmetega, kes said sellest teada paar päeva hiljem, kui oli vaja koolijuhi leidmiseks uus konkurss välja kuulutada.