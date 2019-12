TS Laevad vahetab välja kõigi nelja uue parvlaeva välisuksed

"Kogemus on näidanud, et praegused uksed ei ole kasutajasõbralikud," ütles teisipäeval BNS-ile TS Laevad peakapten Guldar Kivro. "Oleme reisijatelt saanud kaebusi ning on olnud ka väiksemaid intsidente, mil inimesed said haiget."

Igal suursaarte vahet sõitval parvlaeval vahetatakse välja neli ust, kokku vahetab ettevõte neljal laeval välja 16 ust.

TS laevad otsib konkursiga uste vahetajat. "Konkursi kutse läks välja reedel meile teadaolevatele sarnaste tööde tegijatele ehk BLRT, SRC Group, LTH-Baas ja Dianekta, lisaks panime kuulutuse praamid.ee veebilehele. Tööde hinda me enne konkursi tulemusi ei soovi avaldada," sõnas Kivro.

TS Laevad OÜ kuulutas reedel välja konkursi parvlaevade välisuste eemaldamiseks ja uute paigaldamiseks. Konkursi tähtaeg on neljapäeval kell 16.