Parvlaevast Tõll saab juba mõne kuu pärast Eesti suurim osaliselt elektri jõul töötav laev. Selleks paigaldatakse laevale 670 megavati võimsusega akupank.

TS Laevade juhatuse liige Guldar Kivro sõnul pole nii suur laev Eestis tõesti varem elektri toel sõitnud. Laeva paigaldatakse selle tarbeks liitiumakud, mis on juba Eestisse jõudnud.

Akud paigaldab Baltic Workboats. Ettevõtte elektrisüsteemide projekteerija Peeter Raamatu sõnul kestavad need vähemalt kümme aastat.

Laeva kütusekokkuhoid peaks akude arvelt tulema umbes 20 protsenti. Akusid hakatakse esialgu laadima laeva diiselmootoritega. Ohutuse pärast peab reisilaeval alati töötama kaks mootorit, aga praegu ei kasutata kogu nende võimsust ära – edaspidi lähebki seni korstnasse lennanud energia akudesse

"Tänasel päeval me ainult 50 protsenti tarbime sellest, mis me tegelikult toodame. See näitab, et me saame ühe peamasina seisma jätta. Ja kui meil on vaja sellest 50 protsendist üle tarbida, siis me võtame selle akust," selgitas Guldar Kivro.

Aga nagu kõlab tuntud reklaamlause – see pole veel kõik. Kui veebruaris hakkab Tõll tööle osaliselt elektriga, siis ehk juba kahe kuni kolme aasta pärast võivad mõlemad laevad Suures väinas liikuda tasa ja vaikselt, ilma heitgaasideta, elekri jõul.

Kivro hinnangul olekski õige, et tulevikus sõidavad Virtsu-Kuivastu liinil laevad, mis töötavad puhtalt akude pealt ja laadimine toimub kai ääres.

"Nii kui laev on jõudnud sadamasse, siis robot automaatselt ühendab ennast laeva kontaktidesse ja hakkab laadimine pihta. Põhimõtteliselt kaheksa minutiga on võimalik kogu ülesõiduks kulunud elekter uuesti tagasi laadida. Hea õnne korral ja korraliku kaasrahastuse toel me võiksime rääkida ehituse algusest kahe kuni kolme aasta pärast," rääkis Kivro.

Tõllu hübriidlaevaks ehitamine läheb TS Laevadele maksma umbes 1,6 miljonit eurot. Laevade täiselektrilisteks ümberehitamise kulud saavad olema aga oluliselt suuremad.