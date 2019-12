Mart Helme jättis vahele kohtumise Kaljulaidiga

"Aasta lõpul on tavaks ikka kokkuvõtteid teha ning arutada, kus me hetkel seisame ning kuhu teel oleme," kirjutas Kaljulaid Facebookis. "Selleks olin täna palunud Kadriorgu kõigi parlamendierakondade juhid."

"Arutasime teemadel, mis hetkel ühiskonnaski enim jutuks – nii laiemalt poliitilise kultuuri, aga ka konkreetsete algatuste ja plaanide üle, mis parlamendi töökavas nagu pensionireform, apteegireformi tulevik. See, milline on parlamendi roll, vastutus ja mõju meie riigis, on eeskätt parlamendi endi teha. Jõudu tööle, viisakust ja arukust!" kirjutas Kaljulaid.

Presidendi kutsel käisid Kadriorus Keskerakonna esimees Jüri Ratas, Reformierakonna esimees Kaja Kallas, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Indrek Saar ja Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder. Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna esimees Mart Helme jättis kohtumisele tulemata.