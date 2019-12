USA president Donald Trump hoiatas Moskvat kohtumisel Vene välisministriga Sergei Lavroviga sekkumise eest järgmise aasta valimistesse, teatas teisipäeval Valge Maja, kuid Vene välisminister eitas, et tal Trumpiga säärane jutuajamine oli.

Valge Maja avalduse kohaselt hoiatas Trump igasuguse Venemaa katse eest valimistesse sekkuda ning ärgitas Moskvat lahendama Ukraina konflikti.

Lavrov ise tõdes mõni hetk pärast kokkusaamist, et ei ole Valge Maja kokkuvõtet näinud, kuid kinnitas: "Me tegelikult isegi ei arutanud valimisi."

USA luure hinnangul tegeles Venemaa muu hulgas manipuleerimisega sotsiaalmeedias, et kallutada 2016. aasta valimisi. USA miljardärist president on innukalt tõrjunud "Venemaa pettust".

Varem oma Ühendriikide kolleegi Mike Pompeoga pressikonverentsi andnud Lavrov võttis kinni demokraatide Venemaa narratiiviga võistlevast Ukraina vandenõu teooriast, öeldes, et see näitab Venemaa-vastaste süüdistuste absurdsust. Trumpi lähedane liitlane Pompeo jäi aga kindlaks, et "meie Venemaa partnerid" sekkusid 2016. aastal ja käis välja omapoolse hoiatuse.

"Trumpi administratsioon töötab järelejätmatult, et kaitsta meie valimiste terviklikkust, punkt," ütles Pompeo. "Kui Venemaa või mõni teine välistoimija peaks õõnestama meie demokraatlikke protsesse, rakendame vastumeetmeid," hoiatas ta.

Trump seisab silmitsi tagandamissüüdistustega pärast seda, kui Valge Maja pidurdas 400 miljoni dollari suuruse abi eraldamist Ukrainale, survestades Kiievit uurima valimissekkumise teooriat ja tema koduse rivaali Joe Bideni tegemisi.

Demokraadid ütlesid, et Lavrovi visiit üksnes kinnitas kahtlusi Trumpi suhtes, kes vastavalt protokollile võtab harva vastu välisministreid.

"Kuigi dialoog venelastega on tähtis, eriti strateegilise stabiilsuse ja relvastuskontrolli jaoks, ei ole mul mingit usku, et president Trump neis vestlustes meie huvisid kaitseb," ütles esindajatekoja välissuhete komitee esimees Eliot Engel.