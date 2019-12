Uuring: Venemaa kuvand on USA sõdurite seas üha positiivsem

Venemaa pidev infosõja kampaania lääneriikide õõnestamiseks on kandmas vilja ühe senise peamise vastase ridades, väidab värske uuring, mille andmetel on USA sõdurite ja nende pereliikmete seas tõusuteel positiivne kuvand Venemaast.

Kuigi suurem osa ameeriklasi näeb Venemaad endiselt pigem vastasena, näitab Ronald Reagani fondi tellitud arvamusküsitlus, et olukord on muutumas ning eriti torkab silma see, kuidas on suhtumine muutunud USA sõdurite ja nende perekondade seas, vahendas Ameerika Hääl.

Oktoobri lõpus valminud uuringust (second annual Reagan National Defense Survey) selgub, et 46 protsenti relvajõudude liikmete leibkondadest nägi Venemaad liitlasena. Kogu elanikkonna seas nägi Venemaad liitlasena 28 protsenti ameeriklastest, eelmisel aastal oli see näitaja 19 protsenti.

Uuring märkis, et positiivne kuvand Venemaast tugines suures osas vabariiklastele, kes on saanud Venemaa kohta positiivseid signaale president Donald Trumpilt.

Kuigi enamus ehk 71 protsenti ameeriklastest ning 53 protsenti sõdurite leibkondadest nägi Venemaad endiselt pigem vastasena, on Venemaa-sõbraliku meelsuse kasv tekitanud Pentagoni ametnike seas tõsist muret.

"Venemaa üritab meedia üle ujutada desinformatsiooniga, et külvata kahtlusi ja segadust," kommenteeris USA kaitseministeeriumi kõneisik kolonelleitnant Carla Gleason. "See ei ole ainult lõhestav ja pingeid tekitav dialoog, vaid võltsnarratiividega üritatakse kutsuda esile positiivseid arvamusi. Me tegutseme aktiivselt Vene desinformatsiooni paljastamise ja sellele vastu astumisega."

Küsimus ei ole ainult viimaste aastate arvamusküsitlustes.

Riigikaitse- ja julgeolekuametnikud selgitasid väljaandele, et USA sõdurite infosõja raames eriliselt sihikule võtmise eesmärgiks pole niivõrd valimistulemuste mõjutamine, vaid ka pidev desinformatsiooni söötmine, mis tekitaks tulevikus olukorra, kus Venemaad ja Moskva võimalikku tegevust nähtaks positiivsemas valguses.

Ametnikud ja analüütikud tunnistavad, et Venemaa mõjutuskampaaniale nii relvajõududes kui ka laiemalt ühiskonnas on tõsiselt raskendatud praeguse poliitilise kliima ja Valgest Majast tuleva retoorika tõttu.

"See on ohtlik," nentis mõttekoja Atlantic Council juhtivekspert Jorge Benitez. "Uus uuring näitab märkimisväärset muutust vabariiklastest valijate seas, kes on ajalooliselt olnud Venemaa vastu. Üha rohkem vabariiklasi on oma arvamust Venemaast muutnud tänu president Trumpi positiivsetele väljaütlemistele Venemaa ja Putini kohta."

Seda, et vabariiklastest valijate arvamus Venemaast on Trumpi retoorika ajastul tähelepanuväärselt paranenud, on näidanud ka mitmed varasemad uuringud, millest mõned viidi läbi juba 2016. aasta lõpus.