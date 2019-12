Wall Street Journali üritusel tehtud sõnavõtus ja telekanalile NBC antud intervjuus iseloomustas Barr FBI tööd Venemaa-juurdluse algatamisel väljenditega nagu "väheusutav", "põhjendamatu" ja "täielik võltsing", mida saatsid "seletamatu käitumine" ja "ulatuslik võimu kuritarvitamine". Tema sõnul kiirustasid FBI uurijad järeldustega ning oleksid pidanud minema otse Trumpi kampaaniameeskonna jutule kohe, kui mured väliskontaktide asjus esile kerkisid, vahendasid Bloomberg, Axios, Hill ja Fox News.

"Kiirelt sai selgeks, et tegu oli paroodiaga. On raske selle värgi peale vaadata ja mitte arvata, et see polnud suur kuritarvitamine," ütles ta.

Barr andis mõista, et tema enda algatatud uurimine Venemaa-juurdluse alguse asjus, mida juhib Connecticuti föderaalprokurör John Durham, saab olema põhjalikum kui äsja avaldatud Horowitzi raport. Durhami uurimise eesmärgiks on välja selgitada, kas juurdluse puhul esines poliitilist kallutatust ning selle raames pööratakse peale FBI tähelepanu ka teistele agentuuridele nagu näiteks Luure Keskagentuur (CIA).

Kuigi Barr avaldas arvamust, et FBI oleks pidanud juurdluse alustamise asemele andma Trumpi meeskonnale oma kahtlustest teada, on Horowitzi raportis kirjas, et sellist sammu tõepoolest ka kaaluti, kuid lõpuks otsustati, et see võib anda eelhoiatuse kampaaniameeskonda kuuluvatele isikutele, kes võivad olla keelatud tegevusega seotud.

Barr avaldas ka arvamust, et kuigi Horowitzi raport ei leidnud tõendeid selle kohta, et FBI- oleks olnud Venemaa-juurdlust alustades "ebasobiv motiiv" ehk Trumpi-vastane kallutatus, ei tähendavat see ilmtingimata, et sellist kallutatust ei esinenud.

Minister rääkis ka, et presidendikandidaatide kampaaniameeskonnad on tihti kontaktis erinevate välismaalastega ning et sageli kerkivat esile märke, et kampaaniasse voolab keelatud välismaist raha, kuid see ei tähenda, et peaks kohe automaatselt arvama, et need kampaaniameeskonnad tegutsevad käsikäes mõne välisjõuga.

Tema sõnul oleks pidanud olema juurdluse alustamise latt kõrgemal ka seetõttu, et parajasti oli ametis demokraat Barack Obama administratsioon ning Trumpi näol oli tegu vabariiklasest kandidaadiga. Asjaolu, et samal ajal teostas FBI ka demokraadist presidendikandidaadi Hillary Clintoni suhtes nn e-kirjade skandaali puudutavat uurimist, Barr oma sõnavõttudes ei maininud.

Barr ütles NBC intervjuu lõpetuseks, et ühiskond keerati pea peale tänu välja mõeldud narratiivile, mida võimendas vastutustundetu ajakirjandus.

Barri sõnu tabas terav kriitika

Justiitsministri sõnavõtud said koheselt suure tähelepanu ja terava kriitika osaliseks, vahendasid New York Times, Washington Post, Vox, Slate, Daily Beast ja Mother Jones.

Esiteks oli tegemist üsna ebatavalise sündmusega, kui justiitsminister kritiseerib oma ministeeriumi juhtiva järelevalveametniku apoliitilist uurimist, mis lükkab tagasi tõsised etteheited justiitsministri vastutusvaldkonda kuuluva asutuse aadressil.

Sõnavõtud andsid hoogu juurde kriitikute süüdistustele, et Barri näol pole tegu mitte USA justiitsvaldkonda juhtiva ja õigusriiki kaitsva iseseisva ministriga, vaid eelkõige Trumpi surrogaadiga, kes kasutab iga võimalust, et ametis olevat presidenti õigustada ja tema isiklikke poliitilisi huve kaitsta.

Barri lausetes nähti ka Trumpi ja tema liitlaste aastaid levitatud väidete toetamist, millega õõnestas ta nii Horowitzi kui ka praeguse, Trumpi enda poolt ametisse määratud FBI direktori Christopher Wray jalgealust.

Kusjuures Wray syhtes tegi teisipäeval Twitteris kriitikat ka Trump ise pärast seda, kui Wray rõhutas ABC Newsile antud intervjuus, et Ukraina ei sekkunud 2016. aasta USA presidendivalimistesse, vaid seda tegi ikkagi Venemaa - ehk lükkas otsesõnu tagasi Trumpi liitlaste levitatud vandenõuteooria.

Ebatavaline oli ka see, et Barrile sarnase Horowitzi raportiga mitte nõustumise avalduse tegi ka föderaalprokurör Durham, kelle enda juhitud uurimine on alles pooleli. See omakorda süvendas veelgi kriitikute veendumust, et Durhami uurimise eesmärgiks pole faktide välja selgitamine, vaid pigem ametis oleva presidendi huvides tehtav tellimustöö.

Sarnane kriitika tabas justiitsminister Barri ka eriprokurör Robert Muelleri raporti valmimise päevil, mil ta edastas enne raporti täielikku avaldamist memo, mille puhul heitsid Trumpi-vastased ette, et ta üritas raporti sisu presidendi jaoks positiivsemana näidata.

TAUST

Eriprokurör Robert Muelleri uurimine ei leidnud oma raportis, et mõni USA ametiisik või Donald Trumpi valimiskampaania liige oleks teadlikult sooritanud kokkumängu Venemaaga. Mis puudutab samuti teemaks olnud õigusemõistmise takistamise kahtlust, siis Muelleri raport ei järeldanud, et president oleks sooritanud kuriteo, kuid ei mõistnud teda ka õigeks. Selle asemel esitas Mueller õigusemõistmise takistamise küsimuses argumendid poolt ja vastu.

Justiitsminister Barri ja asejustiitsminister Rod Rosensteini hinnangul ei piisanud kogutud tõenditest näitamaks, et Trump takistas õigusemõistmist. Seevastu on demokraadid ja paljud õiguseksperdid öelnud, et õigusemõistmise takistamise süüdistuse esitamisest hoidus Mueller ainult seetõttu, et Trump on samaaegselt USA president. Sama on avalikus kirjas leidnud rohkem kui 400 endist prokuröri.

Muelleri raporti kinnitusel alustas FBI oma uurimist legitiimsetel põhjustel, sealhulgas seetõttu, et Trumpi kampaania nõunik George Papadopoulos ütles Austraalia diplomaadile, et tal oli informatsiooni, mille kohaselt oli Venemaa varastanud Demokraatliku Partei e-kirju.

"See oleks olnud äärmiselt, äärmiselt ebasobiv seda väidet mitte kontrollida ja mitte teha seda agressiivselt," rõhutas tol ajal FBI-s kõrgel ametikohal olnud James Baker väljaandele Lawfare Blog antud kommentaaris.

Venemaa-juurdluse alguses uuris FBI nelja Trumpi lähedal seisnud isikut. Papadoupolost, varem Ukraina ekspresidendi Viktor Janukovitši heaks töötanud kampaaniajuht Paul Manaforti, erukindral Michael Flynni, kes oli regulaarne külaline Venemaa propagandakanalis RT ja kellest sai hiljem rahvusliku julgeoleku nõunik, ning välispoliitika nõunikku Carter Page'i, kes oli korduvalt esinenud Venemaad toetavate avaldustega, omas seal ärisidemeid ning kutsus üles kaotama Moskva-vastaseid sanktsioone.

Flynn ja Papadoupolos tunnistasid end hiljem süüdi FBI-le valetamises, Manafort mõisteti süüdi juurdluse käigus välja tulnud finantskuritegude eest.

Trumpi liitlased on korduvalt väitnud, et salajaselt nn FISA-kohtult saadud õigus Carter Page'i pealt kuulata oli volituste ületamine, kuid samas on hiljem selgunud, et Page'i puhul avati uurimine eraldi informatsiooni alusel ning see juhtum oli vaid väike osa suuremast juurdlusest.

Trumpi toetavatele kriitikutele pole meeldinud see, et FBI kasutas Page'i ja Papadopoulose jälgimiseks informaatoreid ning et osaliselt toetuti alguses Demokraatliku Partei rahastamisel koostatud toimikule, mille koostajaks oli Briti endine luureametnik Christopher Steele, kes olevat samuti olnud FBI informaatoriks.