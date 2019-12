Parteid ja parteide juhid tegid valimiste eelsel nädalavahetusel veel viimaseid pingutusi, et valijaid enda poole võita, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Arvamusküsitlused lubavad BBC andmeil konservatiividele keskmiselt 42-protsendilist toetust, Tööparteile 32 protsenti ja liberaaldemokraatidele 14 protsenti valijate häältest.

Briti valimissüsteemis loeb üldisest protsendist rohkem aga võit igas valimispiirkonnas.

Uuringufirma YouGov ennustab konservatiividele 359 kohta 650-kohalises parlamendis, mis oleks neile viimaste aastakümnete parim tulemus.

EL-i jääjate leer on killustunud

Kensington on üks neist kohtadest, kus konservatiividele ennustatakse võitu, aga mitte kindlat. Portobello turust kilomeetri kaugusel käib parlamendikandidaat Felicity Buchan oma võitu kindlustamas ja konservatiivide sõnumeid jagamas.

"Tervishoid, koolid ja see graafik eelmiste valimiste tulemustega. See näitab, et üksnes Konservatiivne Partei ja Tööpartei on siin piirkonnas konkurentsis," ütles Buchan.

Ja muidugi kõige kohal kõrguv Brexiti küsimus. "Meil oli referendum kolm aastat tagasi ja referendumi tulemusi tuleb austada," sõnas Buchan.

Tööpartei kandidaat Emma Dent Coad võitis eelmistel valimistel konservatiivide traditsioonilises kantsis neid 20 häälega ja tahab seda korrata.

"Konservatiivid on Brexiti toetajad. Mina olen selgelt Euroopa Liitu jäämise pooldaja. Ma olen seda olnud juba 1975. aastast alates," ütles ta.

Kensingtoni rahvas oli referendumil Euroopa Liitu jäämise poolt, mis võiks anda uuest referendumist rääkivale Tööparteile ja Brexiti tagasipööramist lubanud liberaaldemokraatidele võimaluse.

Jääjate leer on aga killustunud ja populaarse liidrita ning valimissüsteem annab koha vaid ühele piirkonna võitjale.

"Euroopa Liitu jäämise soovijatel on kerge edumaa praegu ja see on referendumi ajaga võrreldes veidi suurenenud. Aga ma arvan, et see on kergelt eksitav, sest enamus inimesi ei taha tegelikult teist referendumit, enamus inimestest soovib kõigepealt esimese referendumi otsuse elluviimist ja Suurbritannia lahkumist. Aga ma arvan, et inimesed ei välista selle küsimuse juurde tagasitulemist ja uut referendumit tulevikus," kommenteeris Suurbritannia Muutuvas Euroopas analüütik Matt Bevington.

Viimastel aastatel on Londonis parlamendi ümber olnud alati palju kas Brexiti poolt või Brexiti vastu protestijaid. Nüüd on aga vaikseks jäänud, parlament ootab uusi rahvaesindajaid.

Gigina toetas EL-ist lahkumist, aga praegune valik on raske ja kogu arutelu näib halva unenäona.

"Ma ei tea enam, kas ma olen halvas unenäos, kas ma olen läinud magama ja sinna jäänud või on see reaalsus. Mul pole aimugi. Alguses oli nii, et mina olen harjunud mõttega eri riikidest, aga mu tütar mitte. Tema oli löödud, sest ta on osa Euroopast ja ta on poolprantslane niikuinii. Ta on osa sellest ühest tervikust ja ma arvan, et see on raskem neile," rääkis Gigina.

Tema leiab lõpuks, et kõigepealt tuleks vist ikka välja astuda, et noored saaksid tagasi sisse astuda.