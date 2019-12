Valimised Suurbritannias algasid aktiivselt - kell 7 hommikul avati valimisjaoskondade uksed ja mõnel pool olid juba siis moodustunud tunnipikkused järjekorrad, vahendas "Aktuaalne kaamera".

See näitab, et valimisaktiivsus on kõrge. Ja see võib see tähendada, et Boris Johnsoni suur edu kas jääb olemata või langeb madalamale kui osati ennustada.

"Kaks kõige tõenäolisemat stsenaariumi praegu on see, et kas on konservatiivide absoluutne enamus, aga samas mitte väga suur enamus - tõenäoliselt 20 kohta parlamendis -, või siis teine variant, mille kohta siin öeldakse hung parliament. See tähendab, et mitte ühelgi parteil ei ole absoluutset enamust parlamendis," selgitas UCL ajaloo ja poliitika dotsent Mart Kuldkepp.

"Leiboristide seisukoht Brexiti osas on juba pikka aega üsna ebaselge. Praeguse seisuga tundub, et otseselt Brexiti vastu seisukohta nad võtnud ei ole, küll aga on seda teinud mõned teised võimalikud koalitsioonipartnerid, näiteks Liberaaldemokraatlik Erakond, samuti Šoti Rahvuspartei. Kui leiboristid peaks nendega koos koalitsiooni minema, siis kogu Brexiti-poliitika selle tulemusena ka muutub," arutles Kuldkepp.