Kivirähk: Ratase tasakaalukus pani Keskerakonna toetuse kasvama

Sotsioloog Juhan Kivirähk leiab, et Keskerakonna toetajaskond on hakanud viimastel kuudel taas kasvama, kuna ollakse rahul peaminister Jüri Ratase tegevusega ja käitumismaneeridega.

"Keskerakonna suhtes pärast valimisi usaldus kadus, aga rahvas vaadanud, et Ratas manageerib valitsuses hästi ning tõttab nagu pritsimees voolikuga kriise kustutama," rääkis Kivirähk neljapäevas ERR-i veebisaates "Otse uudistemajast."

Ajakirjanik Anvar Samost lisas, et Keskerakonna toetuse taga on suuresti erakonna esimehe Ratase populaarsus. "Üldise rapsimise ja karjumise taustal mõjub ta viisakana ja koguni riigimehelikult. Samuti on Ratas isiklikke konflikte varjanud," märkis Samost.

Kivirähk lisas, et Keskerakonnal on lojaalseteks toetajateks pensionärid ja venekeelsed valijaid, kuigi viimased on üsna tundlikud. Ta tõi näiteks, et kui aasta alguses olid segaduses Narvas ja kired Kohtla-Järvel haridusteenade üle, siis Keskerakonna toetus langes.

Keskerakonna toetus oli detsembris 25 protsenti, mis on kaks protsenti enam kui novembris. See on peaministriparteile ka parim näitaja alates valimispäevast, mil Keskerakond kogus 23,1 protsenti toetust.

Riigikogu valimiseelistustes kuulub esikoht siiski Reformierakonnale, mille poolt hääletaks 29 protsenti valijatest, selgus ERR-i tellitud Turu-uuringute AS-i üle-eestilisest küsitlusest.

Kivirähk märkis, et opositsioonis oleval Reformierakonnal ei piisa hea reitingu hoidmiseks ainult valitsuse kritiseerimisest, vaid neil tuleb pakkuda alternatiivseid lahendusi ja plaane.

Kui kevadistel riigikogu valimistel kogus Isamaa 11,4 protsenti häältest, siis detsembris on nende toetus kahanenud viie protsendini. "Isamaa toetus hakkas langema, kui nad tegid Keskerakonna EKRE-ga koos valitsuse," sõnas Kivirähk. Ja meenutas, et eelmine suur toetuse langus oli siis, kui mindi üldse esimest korda Keskerakonnaga ühte valitsusse.

Urmet Kook märkis, et Isamaa toetusprotsent küsitlustel võib olla üsna madal, kuid tänu tõhusale valimiskampaaniale ja tuntud nimedele on nad valimistel teinud paremaid tulemusi, kui näitavad reitingud. Samas meenutas Kook, et Euroopa Parlamendi valimistel oli Isamaa esinumber endine kaitseväe juhataja Riho Terras, kellest pärast valimisi pole aga erakonnaga seoses midagi kuulda olnud.

Jutuks tuli ka võimalik uus valitsuskoalitsioon ning Samost märkis, et tema ei välistaks ka Reformierakonna ja EKRE ühist valitsust. Kook lisas, et sel juhul peaks Reformierakond Kaja Kallase asemel uue esimehe valima, sest viimane on EKRE suhtes olnud välistav. Reaalsem oleks tema hinnangul Reformierakonna, sotside ja Isamaa n-ö vana kolmikliit, mille sünd võib aga jääda Isamaa valusate mälestuste taha koostööst Reformierakonnaga.