Greenpeace tervitas Euroopa liidreid suitsu ja tulega

Ehkki Euroopa Ülemkogude ajal on piirkond politsei piiramisrõngas ning kõrvalisi isikuid tippkohtumiste toimumispaiga lähedale ei lubata, õnnestus umbes 30 Greenpeace'i aktivistil hommikul kell kuus vana tuletõrjeauto redelit kasutades "kosmosemunaks" kutsutava hoone fassaadile ronida, sinna oma plakat kinnitada, tõrvikud süüdata ja tuletõrjealarm käivitada, teatas väljaanne Politico.com.

Greenpeace'i esindaja Mark Breddy selgitas, et aktsioon korraldati selleks, et nõuda riikide liidritelt, kes ülemkogul ka kliimaküsimusi arutavad, senisest karmimaid meetmeid globaalse soojenemise pidurdamiseks. Greenpeace soovib, et praegust kokkulepet vähendada kasvuhoonegaaside heidet 2030. aastaks 40 protsendi võrra suurendatakse 65 protsendini.

Belgia politsei, mis ülemkogude turvalisuse eest vastutab, viis umbes kuus tundi pärast protesti algust jaoskonda ligi 60 inimest, kelle seas olid ka need, kes aktsiooni maa peal toetasid. Aktsioonis osalesid seitsme riigi kodanikud, teatas Greenpeace.

Euroopa Komisjoni esindaja sõnul Ülemkogu turvalisus ohtu ei sattunud.

Vaata Greenpeace'i videot siit.