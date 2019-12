"Valitsus ei lähe sellega mitte üks gramm ka kaasa. Mul on ettevalmistamisel ka telefonivestlus Soome peaministriga," sõnas Ratas.

Küsimusele, kas see väljaütlemine oli solvang Soome peaministrile, vastas Ratas jaatavalt. "Kindlasti oli," lausus Ratas.

Peaminister lisas, et Helme väljaütlemine on solvav ka töölistele. "Olgu ta poemüüja, olgu ta postiljon, olgu ta IT-ettevõtja. Igalt poolt on võimalik tõusta vabas ja demokraatlikus ühiskonnas erinevatalele positsioonidele. Kas peaministri positsioonile, kas ettevõtluse positsioonile. Öeldakse ju nii, et saab ka ajalehepoisist tõusta miljonäriks ja nii peabki olema," kommenteeris Ratas.

"Kindlasti on solvatud väga paljusid inimesi Soome Vabariigis, aga väga paljusid inimesi ka Eestist," lisas Ratas.

ERR-i ajakirjanik Tiina Jaakson küsis Rataselt, kas on normaalne, et valitsuse iga liige võib rääkida, mida tahes ja käituda ebaviisakalt ja solvata teiste riikide valitsuste liikmeid. "Kindlasti see ei ole normaalne," vastas Ratas.

Ratase sõnul on ta Mart Helmega rääkinud nii pühapäeval kui ka esmaspäeval ja tal on plaanis sel teemal ka näost näkku Helmega rääkida. Ta lisas, et kui koalitsioonipartnerid peavad vajalikuks rääkida ka Helme võimalikust tagasiastumisest siseministri kohalt, siis ei ole ka see teema laualt maas.

EKRE saadikud jäid väliskomisjonis üksi

Riigikogu väliskomisjon võttis esmaspäeval vastu avalduse kahe naaberriigi suhete toetuseks. Väliskomisjon on seisukohal, et liitlaste solidaarsuse vastu suunatud tegevus ohustab Eesti rahvuslikke huve.

Avaldust toetas kümme väliskomisjoni liiget, vastu oli kaks EKRE saadikut ehk Ruuben Kaalep ja Anti Poolamets. Avaldust toetasid Keskerakonna saadikud Maria Jufereva-Skuratovski ja Enn Eesmaa ning Isamaa saadikud Raivo Tamm ja Mihhail Lotman.

Ka Eesti-Soome parlamendirühm mõistis hukka Mart Helme väljaütlemised.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) esimees, siseminister Mart Helme ründas pühapäeval Soome uut valitsust, nimetades neid "punasteks", kes üritavad riiki hävitada.

Siseminister Helme pani pühapäevases TRE raadio saates "Räägime asjast" kahtluse alla Soome peaministri ja uue valitsuse pädevuse täitevvõimu tööga toime tulla: "Ja ma tuletaksin meelde ikkagi [Nõukogude Venemaa esimese juhi] Vladimir Uljanov-Lenini ütlust, et igast köögitüdrukust võib saada minister, või kuidas ta ütles. Nüüd me siis näeme, kuidas ühest müüjatüdrukust on saanud peaminister ja kuidas seal mõnestki teisest tänavaaktivistist ja harimatust inimesest on saanud samuti valitsuse liige."