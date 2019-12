"Ma ei taha seda võrdlust välja öelda, aga ma olen sunnitud seda ütlema. Me jõuame varsti olukorda, kus nii nagu Žirinovski avaldusi Venemaal vast keegi enam tähele ei pane ja väljaspool piire keegi tõsiselt ei võta, nii me satume ühel hetkel oma siseministriga analoogsesse olukorda," ütles Seeder ERR-ile antud usutluses.

Vladimir Žirinovski on Venemaa Liberaaldemokraatliku Partei juht, kes on paistnud silma marurahvuslike, agressiivsete ja matslike väljaütlemistega.

Isamaa esimehe sõnul oli Helme väljaütlemine Soome uue valitsuse ja peaministri kohta äärmiselt ebaõnnestunud ja tema mõistab selle hukka.

"Minu arvates oli see küll ühe emotsionaalselt üles köetud meesterahva avaldus, mis puutub Mart Helme kommentaari Soome valitsuse kohta. Kas see nüüd ongi plaan B, mis pidi tähendama sõjalist koostööd kahe hea naabri, Eesti ja Soome vahel," küsis Seeder retooriliselt.

Seeder lisas, et Helme väljaütlemine oli kahetsusväärne jätk Kaja Kallase hiljutisele avaldusele, et Eesti peaminister müüb Eesti riigi maha.

"Ja nüüd avaldab meie siseminister arvamust, et Soome riigi peaminister likvideerib Soome riiki," imestas Seeder.

Ta lisas, et küsimus ei ole ainult ühe inimese avalduses, vaid Eesti poliitilises kultuuris ja poliitikute väljaütlemistes laiemalt.

"Ma ei jagaks siin poliitilist kultuuri kaheks, et ühed standardid kehtivad koalitsioonipoliitikutele ja teised opositsioonipoliitikutele. Me kõik vastutame selle eest, mida me ütleme ja kuidas me kujundame Eesti nägu."

Isamaa esimees rääkis, et reljeefsed ja tähelepanu otsivad avaldused on osa EKRE poliitikast, mida on tunnistanud ka EKRE asejuht Martin Helme.

"Samas on EKRE ka üks osa Eesti poliitilisest süsteemist. Nad on saanud mandaadi ja seda ei saa eitada. Neid ei saa ignoreerida. Neid tuleb kaasata ja harjutada hea poliitilise kultuuriga," sõnas Seeder.