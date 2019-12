Marju Himma: müüjatüdruku halvustamine tabas ka EKRE valijaid

Peaminister Jüri Ratas pidi taas siluma koalitsioonikaaslase, sedakorda siseministri Mart Helme väljaütlemist. Mart Helme ütles 15. detsembril TRE raadio saates "Räägime asjast": "Nüüd me siis näeme, kuidas ühest müüjatüdrukust on saanud peaminister ja kuidas seal mõnestki teisest tänavaaktivistist ja harimatust inimesest on saanud samuti valitsuse liige."

Selle tsitaadiga viitas Helme värskelt Soome peaministriks saanud Sanna Marinile, 34-aastasele sotsiaaldemokraadist naisele. Tõsi, tegu on noore naisega, kes on pärit üsna vaesest vikerkaareperekonnast ehk tal on kaks ema. Ja tegu on ka kõrgharitud naisega, emaga, kes tõesti on kunagi töötanud ka poes müüjana.

Mõistagi tekitas naaberriigi peaministri solvamine olukorra, kus peaminister pidi taas siluma suhteid Soomega ning nahutama koalitsioonikaaslasi, et need taas avalikult lisaksid, et see, mida Helme ütles polnud ikka mõeldud kogu valitsust esindavana.

Õigupoolest on see igapühapäevane TRE raadio saade poliitikasaade, mis kuulub arvamuse alla. Kuna EKRE selle saate eest tasub, siis ongi saatekülalised paremkonservatiivse vaatega ja mõeldud ennekõike rahvuslike vaadetega konservatiivsetele valijatele.

Muide suurem osa kõnealusest saatest puudutas hoopis Briti valimisi. Tunnistan, oli huvitav kuulata seisukohti sellest vaatenurgast. Soome peaministri solvamine käis justkui möödaminnes.

"EKRE-l oli üks võtmeroll selles, kas ja kui palju põllumehed raha juurde saavad või ei saa."

Rahvuskonservatiivsest saatest aga oleksin pigem oodanud, et räägitakse sisepoliitilistel teemadel. Näiteks eelmisel nädalal Toompeal toimunud põllumeeste meeleavaldusest, kus EKRE-l oli üks võtmeroll selles, kas ja kui palju põllumehed raha juurde saavad või ei saa. Muide, põllumeeste hulgas on EKRE ühed lojaalsemad valijad.

Põllumajandusest räägiti aga ainult välispoliitika kontekstis ja võtmes, kuidas sellest väga vaenulikuks kuulutatud Euroopa Liidust raha kätte saada. Oodanuksin selgitust, mida täpselt on EKRE teinud, et seda raha sealt saada ja Eesti põllumeeste toetusi võrdsustada EL-i vanade liikmesriikide põldurite omadega.

Nendesamade Eesti põllumeeste naised ja tütred on muide samuti sageli kohalikus poes müüjad või teenindajad. Neile saatis Mart Helme väljaütlemine sõnumi, et see töö on alaväärne, väheoluline ja sellist tööd tegevad inimesed ei vääri riigijuhtimises kaasa rääkima.

Tervikuna solvas müüjatüdruku halvustava sildiga tähistamine ju kõiki lihtsat tööd tegevaid inimesi – ole sa müüja, ehitaja, abitööline, koristaja – sinu koht ei ole Mart Helme väljaöeldu kohaselt otsuste tegemise juures.

Teine teema, mida saade ei käsitlenud oli apteegireform. Ehk see teema, millest kõik teised poliitikasaated ning ka kõik poliitikud eelmisel nädalal kõige enam rääkisid. Et kuidas siis ikkagi muudetakse seadusi ja kellele on kasulik see, et ravimiturg koondub üsna monopoolselt ühe ettevõtja kätte.

Tahtnuksin teada, mida EKRE poliitikud on apteegireformi tühistamise protsessis teinud ja millised on põhjendused nende tegude või tegevusetuse taga.

Ei räägitud ka sellest, et maapiirkondade inimestele, kes on samuti sageli EKRE valijad, läheb apteegiteenus ilmselt hoopis kehvemaks – lapsele kiiresti vajaliku ravimi saamiseks tuleb tulevikus vahest sagedamini hakata sõitma ikka linna, sest apteek lihtsalt pole avatud või pole seal tarvilikku ravimit.

Seega, jättes kõrvale noore naispoliitiku solvamise ja naaberriigi ees Eesti maine kahjustamise, solvas ja alandas Mart Helme ennekõike EKRE valijaid.

