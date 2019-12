Seasooled on pärast katkupuhangut Eestis defitsiit

Kunstnik Epp Margna teeb jõuludeks verivorsti ise. "See on täpselt selline Võrumaa vanaemade retsept, et siin on antud põlvest põlve need vahekorrad enam-vähem edasi - kui palju on kruupi või tangu vaja ja kui ohtrasti tuleb panna pekki ja rasva. Siin ei või millegagi koonerdada. See on minu arust panus jõulude ja pööripäeva kordaminekusse. Siin tuleb ikkagi ise vaeva näha ja see käib selle asja juurde, et sa võtad selle aja, näed selle vaeva, mitte ei lähe ja ei osta poest," selgitas ta "Aktuaalsele kaamerale".

Margna sõnul on seakatku järel Eestis kohati keeruline verivorsti jaoks soolikaid ja verd saada.

"Kuni seakatku ajani mina läksin ka Võrumaa väikeseakasvataja juurde ja sain sealt oma portsu soolikaid, kui olid seatapmise ajad. Ja sain sealt pangega oma vere. See variant on nüüd juba mitu aastat ära. Vere me saame oma inimestelt kätte, kellel on lambad ja kes tapavad lambaid, aga soolikad tellime Saksamaalt. Väga hästi on puhastatud, pakivad ilusasti kilekotti, saadavad pakiautomaati meile, nii kentsakas kui see ei tundu," rääkis Margna.

Veterinaar- ja toiduameti sõnul käitleb ja müüb ainukese ettevõtjana Eestis kodumaiste sigade soolikaid ja verd Rakvere lihatööstus. Tööstuse sõnul müüvad nad oma toodangut aga üksnes hulgiladudele ja ettevõtjatele, mis tähendab, et koduperenaistele jääb see ikkagi kättesaamatuks.

Nõnda rändabki eestlaste kõige traditsioonilisem jõulutoit Saksamaalt, aga ka Uus-Meremaalt tellitud sooltesse.

"Peaasi, et pärand elus püsiks. Hea, et siis sakslased neid soolikaid puhastavad meie jaoks ja ära pakivad," sõnas Margna.