Kiik valitsusest EKRE-ga: piir saab selgeks sel päeval, kui piir on käes

Sotsiaalminister Tanel Kiik (KE) ütles ETV saates "Esimene stuudio", et EKRE-ga valitsuses olemise piir saab selgeks sel päeval, kui see piir on käes.

Saatejuht Johannes Tralla rääkis EKRE skandaalsetest väljaütlemistest ja ütles, et EKRE on kõigele vaatamata koalitsioonis, sest Keskerakonnal ei ole teist väljapääsu.

"Alati on teised väljapääsud. Loomulikult on erinevaid võimalusi, oli ka võimalus ju toona tegelikult. Lõputlt ükski pidev konflikt kesta ei saa, see on päevselge. Kui te küsite nüüd, millal on see piir, siis see piir saab selgeks sel päeval, kui see piir on käes," lausus Kiik.

Kiik meenutas käesoleva nädala esmaspäeva, kui EKRE esimehe, siseminister Mart Helme solvang Soome peaministri Sanna Marini aadressil oli arutlusel koalitsiooninõukogus ja ütles, et see ei kuulunud koalitsiooni paremate päevade hulka.

"Tõsi on see, et siseminister oma väljaütlemiste eest vabandas ja tõsi on ka see, et sellega koalitsioon otsustas minna edasi," ütles Kiik.

Johannes Tralla küsis Kiigelt, kas see oli siiras vabandus. "Ma arvan, et fakt, et ta vabandas, on kindlasti kaalukas. Kõigi kolme koalitsioonierakonna huvi on see, et selliseid olukordi, kus üks, teine või kolmas osapool üldse peab vabandama või peab hakkama selgitama mõtteid ja sõnu, selliseid olukordi on mõistlikum vältida," lisas Kiik.

Kiige sõnul olid tänast koalitsiooni luues paljud väljakutsed juba ette teada. "Loomulikult, kui on erakond, kes ei ole olnud kunagi koalitsioonis, kes on kogu oma eksisteerimise aja olnud opositsioonis, harjunud selle retoorikaga, harjunud selliste vastandustega. See üleminekuperiood koalitsioonierakonnaks võtab aega," sõnas Kiik.

"Täna ma ütleksin tõesti, et on olukord, kus ollakse ühe jalaga koalitsioonis, ühe jalaga opositsioonis. Aga ma arvan, et valitsuse hea tervise ja pikaajalise jätkusuutlikkuse huvides on väga selgelt see, kui tullakse kahe jalaga koalitsiooni," lausus ta.

"Iga selline olukord, iga selline vahejuhtum, suurem või väiksem, sise- või välispoliitiline lööb täiendava mõra koalitsiooni tervisesse. Ja eks nende koalitsiooni küsimuste lappimisega, koosolekutega, on kõigi kolme erakonna esimehed ja ka juhatuse liikmed pidanud tegelema oluliselt rohkem kui oleks mõistlik," ütles sotsiaalminister.