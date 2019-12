Politsei: Peeter Helme juhtumi kohta oli info väikesel rühmal uurijatel

PPA sisekontrollibüroo juht Raul Vahtra ütles ERR-ile, et politsei on kontrollinud erinevate infosüsteemide logisid, mille kaudu on tuvastatav, kes politseitöötajatest on kriminaalasja andmeid vaadanud.

"Praeguse kontrolli tulemusena puuduvad andmed, mis viitaksid sellele, et teavet oleks kasutatud ebaseaduslikult või lekitatud," ütles Vahtra. Ta lisas, et juhtumi uurimisega oli seotud väike grupp inimesi.

"Jälgiti väga hoolikalt konspiratsioonimeetmeid, et see info ei saaks avalikuks neile, kel puudub teadmisvajadus. See puudutab ka teisi kolleege. Kriminaalmenetluse andmeid avaldada ei tohi. Seda tohib teha vaid prokuratuuri loal, ka asutuse sees," rääkis Vahtra.

Ta ütles, et uurimise all olevatest asjadest ei tohi rääkida ka eravestlustes tuttavatele. "Selline keeld on seadustes kirjas."

Riigiprokuratuuri järelevalveosakonna juhtiv riigiprokurör Dilaila Nahkur-Tammiksaar ütles ERR-ile, et prokuratuuril andmed nendepoolse infolekke kohta puuduvad.

Riigiprokurör rääkis, et igal korral selliste infolekke juhtumite puhul teeb prokuratuur asutusesisese kontrolli.

"Meie jaoks on üllatav ja taunitav, et enne avalikku kohtuistungit jõuavad kriminaalmenetluse andmed ja just isikuandmed avalikkuse ette, mis ka seekord on juhtunud. Oleme välja selgitanud kõik juhtumiga seotud prokurörid ja töötajad ning teeme kontrolli. Palusime ka politseid, et nad uuriksid välja, kust kaudu on info välja lekkinud. Nagu alati, oleme väga tõsiselt sellistesse juhtumitesse suhtunud," rääkis Dilaila Nahkur-Tammiksaar.

Küsimusele, kas Peeter Helme on meediale rääkinud tõtt, vastas riigiprokurör: "Prokuratuur kriminaalmenetluse andmeid ja hetkeseisu ei hakka kommenteerima. Menetlus on algusfaasis ja seda pole kohane teha."

Eesti Ekspress kirjutas teisipäeval, et Postimehe endist peatoimetajat Peeter Helmet kahtlustatakse lapseealise seksuaalses ahvatlemises. Helme rääkis, et ta käis interneti jututoas "Armastuse saal" ja ajas seal nilbet juttu.

Helme ütles ERR-ile, et ta ei teadnud, kellega ta tutvusi otsivas suhtlusportaalis räägib. "Enda meelest rääkisin täiskasvanud inimesega. Tavakasutajal puudub ka võimalus kontrollida, kui vana on vestluspartner," sõnas Helme.