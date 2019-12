Prokuratuur kahtlustab Peeter Helmet lapse seksuaalses ahvatlemises

Eesti Ekspressi andmetel peeti Helme uurimise käigus novembris kinni ning vabastati 20 tundi hiljem järgmisel päeval.

Põhja ringkonnaprokuratuurist kinnitati, et kriminaalasi on käimas.

"Peeter Helme kuulati üle eelmisel nädalal ning ülekuulamise järgselt ta vabastati. Kuivõrd kellegi kahtlustamine kuriteos kuulub delikaatsete isikuandmete hulka ning kõigi asjaolude väljaselgitamine on alles käimas, ei pea prokuratuur kohaseks avaldada P. Helmele esitatud kahtlustuse sisu või tänaseks kogutud tõendeid. Oleme valmis andma avalikkusele selgitusi siis, kui kõik vajalikud toimingud on läbi viidud," teatas prokuratuuri pressiesindaja Kaarel Kallas.

Helme rääkis Ekspressile, et ta käis interneti jututoas "Armastuse saal" ja ajas seal nilbet juttu. Oma sõnul arvas Helme, et ta räägib täiskasvanuga.

Helme ütles teisipäeva õhtul ERR-ile, et ta ei teadnud, kellega ta tutvusi otsivas suhtlusportaalis räägib. "Enda meelest rääkisin täiskasvanud inimesega. Tavakasutajal puudub ka võimalus kontrollida, et kui vana on vestluspartner," sõnas Helme.

Ta lisas, et moraalselt võib teda süüdlaseks pidada, kuid teadlikult ta alaealise ahvatlemisega ei tegelenud. "Olen lihtsalt loll olnud," lausus ta.

Helme kinnitas, et on valmis uurimisorganitega tegema igasugust koostööd ja loovutas neile oma arvuti ja nutitelefoni. "Ma saan ainult oletada, et nad jahtisid mingit pedofiiliajuhtumit, kuhu ma oma tegevusega paraku sattusin, kuid kinnitan veel - millegi taolisega pole ma tegelenud," ütles ta.

Lapseealise seksuaalne ahvatlemine vastab karistusseadustiku paragrahvile 179, mis käsitleb alla 14-aastase lapse teadvat seksuaalset ahvatlemist. Süüdimõistmisel on karistuseks rahatrahv või kuni kolm aastat vanglat.

Helme oli tänavu 3. aprillist kuni 1. novembrini ajalehe Postimees peatoimetaja. Ta astus tagasi pärast seda, kui Postimehe töötajad tema suhtes umbusaldust avaldasid.