Riigikogu rahanduskomisjoni esimees Aivar Kokku ütles neljapäeval ERR-ile, et usaldushääletus on üks võimalus eelnõu mõistliku aja jooksul vastu võtta.

"Sõltub sellest, et milles jaanuari alguses riigikogus kokku lepitakse," ütles erakonda Isamaa kuuluv Kokk. "Meie eesmärk on, et see eelnõu veel paremaks saaks, aga opositsiooni ligi tuhande ettepaneku läbihääletamiseks kuluks terve kuu. Nii kauaks pole mõistlik riigikogu tööd seisata."

Valitsus võib siduda ükskõik millise enda poolt üles seatud seaduseelnõu usaldusega valitsusega. See võimaldab vältida venitamistaktikat ehk muudatusettepanekute hääletamist ja opositsioonil vaheaegade võtmist täiskogu istungitel.

"Kõik sõltub palju opositsioonist, aga mul on jäänud mulje, et osad saadikud on mõelnud, et selle eelnõu konstruktiivne arutelu jääb ära," nentis Kokk.

739 muudatusettepanekut pensionireformi eelnõule tegi Reformierakond, neist enamiku Andres Sutt. Tema ettepanekud puudutasid kõik seaduse rakendamise tähtaega erinevate kuupäevade kaupa.

Sutt on öelnud, et tegemist on ülimalt halva eelnõuga, mille vastuvõtmine tähendab väiksemaid pensione, vähem investeeringuid Eesti majandusse, väiksemat majanduskasvu ja palkasid.

Keskerakond, EKRE ja Isamaa on otsustanud muuta teine pensionisammas vabatahtlikuks ja anda inimestele võimalus sinna kogutud raha välja võtta.

Pensionieelnõu läbis 2. detsembril esimese lugemise. Reformierakonna fraktsioon ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon tegid ettepaneku eelnõu esimesel lugemisel tagasi lükata. Häältega 40 poolt ja 53 vastu ei leidnud ettepanek toetust.