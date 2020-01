Sõerd: pensionireform ei too mitte midagi positiivset

Riigikogu rahanduskomisjon plaanib mõne nädala jooksul saata pensionireformi eelnõu teisele lugemisele. Opositsioon on veendunud, et reform ei too kaasa midagi positiivset.

Riigikogu rahanduskomisjon arutas neljapäeval kolme tunni jooksul ligi 20 huvigrupi esindajaga pensionireformi. Kohaletulnutest ei arvanud keegi, et pensionireformi tõttu oleks tulevikus pensionid suuremad, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Tänasest arutelust ei ole lihtsalt võimalik tuvastada mitte midagi positiivset, mida see eelnõu annaks. Ta ei anna mitte midagi positiivset ei tulevastele pensionäridele, praegustele pensionikogujatele ja ta ei anna mitte midagi positiivset majandusele. Kõik mõjud on miinusmärgiga. Negatiivsed," kommenteeris rahanduskomisjoni reformierakondlasest liige Aivar Sõerd.

"Siin saalis ei olnud ju ka neid inimesi, kes fondidesse raha maksavad. Kui küsida Eesti inimeste käest, siis täna ju kõik uuringud näitavad, et enamus Eesti inimesi soovivad, et teine pensionisammas oleks vabatahtlik," ütles rahanduskomisjoni juht, Isamaa liige Aivar Kokk.

Samas plaanib rahanduskomisjon teha eelnõusse mõne muudatuse, näiteks võimaldada korraga kogu raha välja võtmist ja anda pensionifondidele võimaluse varasemaga võrreldes oluliselt rohkem laenu võtta. Lisaks sellele on tõenäoline, et soovijad ei saa raha kätte või oma investeerimiskontole kanda juba järgmise aasta 1. jaanuaril nagu varem kavandati.

"Meie näeme, et selleks me vajame 18 kuud, sealhulgas andes pankadele, fondivalitsejatele, kontohalduritele kuus kuud oma süsteemides nende muudatuste juurutamiseks," selgitas AS Pensionikeskus juhatuse liige Kristi Sisa.

"Kas see on nüüd poolteist aastat või aasta - kindlasti kõik küsivad maksimaalset aega. Rakendumiseks oleks kindlasti vaja piisavalt aega, et kõik programmid saaks valmis ja rakendused toimiks," ütles Kokk.

Samas on kindel, et pensionireform plaanitud kujul tuleb. Koka sõnul peaks eelnõu teisele lugemisele jõudma mõne nädala jooksul ja koalitsioon plaanib selle siduda usaldushääletusega.

"See pensionibrigaad rammib eelnõud edasi igal juhul, sest valimistel on lubadus antud," ütles Sõerd.

Eestis on teise sambaga liitunuid ligi 750 000. Kui paljud raha välja võtavad, seda ei oska keegi öelda.