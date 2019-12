Ratas: roheline lepe annab uued võimalused meie majandusele

Kliimaneutraalsuse lubadusega ei ole seni ühinenud Poola, Ungari ja Tšehhi, kes tahavad saada selgeid rohepöörde rahastamise lubadusi. Samuti soovivad nad näha positiivset suhtumist tuumaenergeetikasse, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Tuleb tähele panna, et energiaülemineku hind Poolas on oluliselt kõrgem kui teistes riikides, näiteks Prantsusmaal, mis on arendanud tuumaenergiat ja kus on seetõttu väga madala süsinikuintensiivsusega energiasüsteem," kommenteeris Poola peaminister Mateusz Morawiecki.

"Tuumaenergia on puhas energia ilma heitmeteta ja ma ei saa aru, miks mitmetel riikidel on sellega probleeme," ütles Tšehhi peaminister Andrej Babiš.

Eesti peaminister Jüri Ratas hindab kolmapäeval avalikustatud rohelist lepet positiivselt.

"Kas me vaatame, kas see klaas on pooltäis või pooltühi. Kui me näeme, et see on pooltäis, siis me peaksime nägema, et need on ka uued võimalused meie majanduskeskkonnale, meie ettevõtluskeskkonnale, meie innovatsioonile. Tõesti, mina näen seda nii," rääkis Ratas.