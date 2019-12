USA esindajatekoda kiitis heaks kaubandusleppe Kanada ja Mehhikoga

Esindajatekoja võttis seaduse USA-Mehhiko-Kanada kaubandusleppe (USMCA) elluviimisest vastu mõlema erakonna ülekaaluka toetusega häältega 385 poolt ja 41 vastu.

Eelnõu liigub nüüd senatisse, mille vabariiklaste enamuse liider Mitch McConnell on öelnud, et see tuleb kojas hääletusele pärast tõenäoliselt jaanuaris algavat ja mitu nädalat kestvat presidendi tagandamisprotsessi lõppu.

Demokraadid nõustusid USMCA-d toetama pärast seda, kui Trumpi valitsus saavutas Mehhiko ja Kanada nõusoleku sellesse tähtsate muudatuste tegemisele.

"Kriitikud ütlesid, et seda ei ole võimalik teha, kuid ta tegi selle teoks. Järjekordne lubadus antud ja lubadus peetud," lausus esindajatekoja vabariiklaste vähemuse liider Kevin McCarthy.

On öeldud, et uus lepe ei ole lähe piisavalt kaugele USA töökohtade Mehhikosse üleviimise takistamiseks, kuid see pälvis kiidusõnu demokraatidelt, kes on varasematele piirkondlikele kaubanduslepetele vastu olnud.

"26 aastat tagasi olin iga oma keharakuga NAFTA vastu," ütles demokraadist esindajatekoja saadik John Lewis. "Ma ei arvanud, et kunagi saabub päev, mil meil õnnestub mõned selle leppe vead parandada."

USA, Mehhiko ja Kanada allkirjastasid USMCA uuendatud versiooni kaks aastat kestnud vaevaliste läbirääkimiste järel 10. detsembril.

Algselt juba 2018. aasta novembris allkirjastatud, ent seejärel takerdunud leping on mõeldud välja vahetama 25 aastat vana Põhja-Ameerika vabakaubanduslepet NAFTA, mida Trump oli nimetanud halvimaks kaubandusleppeks, mille tema riik on kunagi sõlminud.

Ühendriikide kaubandusesindaja Robert Lighthizer ütles läinud nädalal, et USMCA-sse tööseaduste osas tehtud lisanduste järel on tegemist parima kaubandusleppega ajaloos.

Mehhiko ratifitseeris leppe eelmisel nädalal.