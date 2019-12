ERR USA-s: parteid ei suuda tagandamisprotsessi reeglites kokkuleppele jõuda

Selleks, et kohtuprotsess president Donald Trumpi üle saaks alata, peab esindajatekoja demokraatide juht Nancy Pelosi ametisse määrama prokurörid, kes hakkavad senatile varem kogutud tõendeid tutvustama, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Lisaks peab Pelosi ametlikult senatisse saatma süüdistusaktid, mida ta on seni keeldunud tegemast, sest tema hinnangul ei kavatse seal enamuses olevad vabariiklased läbi viia ausat kohtuprotsessi.

"Meie esiisad, kui nad kirjutasid põhiseadust, kahtlustasid, et president võib olla kelm. Ma ei usu, et nad mõtlesid, et samal ajal võib meil olla kelmist president ja kelmist senati juht," rääkis Pelosi.

Vabariiklaste hinnangul on Pelosi oma pädevused ületanud ja see olukord näitab, et demokraatide süüdistused seisavad kanajalgadel.

"Meil ei saa olla selline süsteem, kus esindajatekoda tagandab presidendi, ütleb senatile, kuidas kohtuprotsessi läbi viia ja hoiab tagandamise süüdistusakte presidendi pea kohal nii kaua, kuni nemad tahavad need vabastada," kommenteeris vabariiklasest senaator Lindsey Graham.

Senati protsessi reeglites peavad kokku leppima ülemkoja mõlema erakonna juhid: vabariiklane Mitch McConnell ja demokraat Chuck Schumer. Seni on läbirääkimised ebaõnnestunud.

Demokraadid nõuavad, et Valge Maja saadaks senatisse vajalikke dokumente ja lubaks tunnistama ametnikke, keda esindajatekoja liikmetel ei olnud võimalik küsitleda.

"Nii kaua, kuni me pole tunnistajaid küsitlenud, nii kaua, kuni me pole dokumente saanud, eeldavad ameeriklased õigusega, et need, kes tunnistamist takistasid, aitasid kaasa kinnimätsimisele," rääkis Chuck Schumer.

Vabariiklased soovivad aga protsessiga kiiresti edasi liikuda ja paljud neist ei taha üldse tunnistajaid kutsuda.

Senat on protsessiks kinni pannud kogu jaanuari, kuid tegelikult ei ole selge, mitu päeva see kestab. Palju sõltub sellest, kui palju antakse aega avakõnedeks ja küsitlemiseks.

Trumpi ametist kõrvaldamiseks peaks selle poolt hääletama 67 senaatorit. See on aga äärmiselt ebatõenäoline, sest demokraatidega peaks sel juhul ühinema 20 vabariiklast.