Monica Rand: kokkuleppe järgi lahkun Tartu linnavalitsusest 1. jaanuarist

Rand kirjutas 7. novembril avalduse ametist lahkumiseks, ent ei andnud seda linnasekretärile üle. Keskerakonna piirkonna juhatus nõustus, et Rand võib jätkata kuni 1. jaanuarini. Rand ise lisas, et lahkub, kui kinni peetakse temaga sõlmitud kokkulepetest.

"Mingeid muutusi selles osas ei ole. Nii nagu info on olnud, nii see info praegu peab. Need kokkulepped, mis seoses avalduse esitamisega on, on hetkel jõus," ütles Rand reedel ERR-ile.

Keskerakonna Tartu piirkonna juht Jaan Toots ei soovinud öelda, kes on võimalik kandidaat Monica Ranna asemele. "Seda me kindlasti praegu ei räägi. Siis, kui meil on juhatuses kõik arutatud ja lõplikud otsused tehtud, inimesed nõusoleku andnud, siis me teatame kindlasti," sõnas Toots.

Toots ütles, et kuigi teine Keskerakonna abilinnapea Madis Lepajõe on haiguslehel, jätkab ta ilmselt abilinnapea kohal.

Tartu linnapea Urmas Klaas selgitas ERR-ile, et kehtiv seadus näeb ette, et kui linnavalitsuse liige esitab tagasiastumise avalduse, jõustub see avalduses esitatud kuupäevast ja volikogu ei pea seda üle kinnitama. "Kui linnavalitsuse liige astub tagasi, säilitab linnavalitsus seaduse järgi oma otsustusvõime ja valitsuse uue liikme kinnitamine saab volikogu poolt toimuda ka kunagi hiljem," rääkis Klaas.

Klaasi sõnul Monica Ranna avaldus hetkeseisuga linnasekretärini jõudnud ei ole. Seda, kas ka jõuab, lubas Monica Rand lõplikult kommenteerida 2020. aasta esimestel päevadel.