Samost ja Sildam vaagisid, kas Keskerakonna Tartu harus võidi mõjuvõimuga kaubelda

Paari nädala eest kinnitas Rand, et novembris tehtud kokkuleppe järgi lahkub ta Tartu abilinnapea ametist 1. jaanuaril. Ta lisas, et lahkub, kui kinni peetakse temaga sõlmitud kokkulepetest. Lõppenud aasta viimasel päeval ta aga tagasiastumisavaldust ei esitanud.

Samost ütles, et sellega seoses on esile kerkinud huvitavad detailid. Ta tsiteeris karistusseadustiku paragrahvi 298 lõiget 1, mis määratleb mõjuvõimuga kauplemise nii:

"Isiku poolt talle või kolmandale isikule vara või muu soodustuse küsimise, lubamisega nõustumise või vastuvõtmise eest vastutasuna tema tegeliku või tema poolt väidetava mõjuvõimu kasutamise eest ametiisiku üle selleks, et soodustuse andja või kolmas isik saaks ametiisikult avaliku huvi seisukohast ebavõrdse või põhjendamatu eelise, samuti sellel eesmärgil soodustuse lubamise või andmise eest – karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega."

Sildam meenutas, et kui Keskerakonna Tartu piirkonna uueks juhiks saanud Toots ütles, et senised keskerakondlastest abilinnapead peavad ametist lahkuma, siis Rand nõustus lahkuma pärast seda, kui teda olid veennud nii erakonna esimees Jüri Ratas, peasekretär Mihhail Korb kui ka aseesimees Mailis Reps, kuid juhul, kui talle antakse vastu mingi normaalne töökoht.

Samost tõi välja, et Ranna sõnul soovitati tal kandideerida ühe lastekodu juhataja konkursil, kuid see talle ei sobinud, kuna tegu polnud töölepinguga.

"Meil on olemas üks Tartu keskerakondlane, kes siinsamas intervjuus ERR-ile on öelnud, et lausa paberil oli vormistatud see kokkulepe, et Jaan Toots lubas selle töökoha Rannale. Toots ilmselt karistusseadustikuga hästi kursis oleva inimesena ütleb, et sellist kokkulepet ei suuliselt ega kirjalikult pole olnud. No jumal teab!" lausus Samost.

Ta lisas, et Tartu linnapea, reformierakondlasest Urmas Klaas seisab samal ajal kõrval ja vaatab, nagu kõik see ei toimuks mitte Tartus, vaid näiteks Narvas.

Sildami hinnangul suhtub Klaas aga asjasse nii, et see toimub Keskerakonnas ning tema senine hea koalitsioonipartner lahendab selle probleemi ära või juhul, kui ei lahenda, võib Reformierakond rahulikult Tartus Keskerakonna asemel sotsiaaldemokraadid koalitsiooni võtta ja edasi purjetada.

"Ma arvan, et tegelikult on see Tartus praegu täiesti tugevalt õhus, sest juhul kui Keskerakond ei suuda Tartus neid asju ära klaarida, tekib küsimus, kas nad jäävad koalitsiooni või lendavad sealt välja," sõnas ta.