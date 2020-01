Kolmandat kuud kestev saaga Tartu keskerakondlaste ridades sai esmaspäeval oodatud jätku. Erakonna piirkonna juhatus ja piirkonna juht Jaan Toots on kindlad, et Monica Rand Tartu abilinnapeana jätkata ei saa. Rand ise tagasi astuda ei plaani.

"Ma arvan, et erakond päris nii ei saa nõuda, et kirjuta avaldus ja lahku. Ma arvan, et lihtsalt koogutades alla anda ja nõuda, et erakond on kõikvõimas ja ütlebki, et täna oled sa siin ja homme pole sa keegi – et päris nii need asjad ei käi," rääkis Rand.

"Nii nagu ka aukohus otsustas, et kui ta ei astu tagasi, siis ta heidetakse erakonnast välja," vastas seepeale Jaan Toots.

Reps loodab, et Rand astub ise tagasi

Keskerakonna juhatus koguneb 15. jaanuaril. Rohkem realistlikke lahendusi kui Monica Ranna taandumine või erakonnast välja heitmine, ei oska praegu keegi nimetada. Need võimalused on alles jäänud ka Keskerakonna aseesimehe Mailis Repsi hinnangul. Reps tuletas meelde, et novembrikuisel koosolekul lubas Rand tagasi astuda.

"Inimesel loomulikult on ju alati võimalik võtta oma tagasiastumise avaldus tagasi, aga eks ta erakonna juhtkonnas on tekitanud üsna palju kulmukergitust. Usun, et nii erakonna esimees kui selle olukorraga rohkem kursis olevad juhatuse liikmed said väga selgelt aru, et inimene on mõistnud olukorra probleemi."

Mailis Reps tõdes, et Monica Rannale on olukord ebamugav. Tartusse abilinnapeaks tulemine tähendas Rannale ja tema perele elumuutust. Samas poliitilisel ametikohal tuleb arvestada poliitiliste otsustega. Reps lisas, et erakonnast väljaheitmine on viimane võimalus. Pigem loodab ta, et Rand oma meelt muudab ja abilinnapea kohast loobub.

"Eks me peame ju kõik mõistma, et kui minul isiklikult või mõnel teisel erakonna liikmel ei ole enam erakonna toetust, siis poliitilist ametikohta sellisel kujul enam kanda ei saa."

Reformierakond võib Ranna umbusaldamisega kaasa minna

Reformierakondlasest linnapea Urmas Klaas on seni öelnud, et koalitsioonipartneril tuleb oma siseasi endal ära lahendada. Klaas tõdes, et pärast 15. jaanuari võidakse olla uues olukorras. Kui Rand enam Keskerakonnas pole, ei saa tema küsimust ka erakonna siseasjaks nimetada.

Koalitsioonilepingu järgi on Reformierakonnal kolm abilinnapea kohta ja Keskerakonnal kaks abilinnapea kohta. Seda võimalust, et linnavalitsusse jääks erakondadeväline abilinnapea, Klaas mõistlikuks ei pea.

"See teema on kahetsusväärselt nii pikale veninud ja olnud väsitav. Minu kui linnapea jaoks on väga oluline, et me saaks siin selguse majja. Kõik poolikud variandid ja konfliktide sisseprogrammeerimised kindlasti ei ole ju Tartu linna jaoks head. Tartu linna tuleb juhtida arusaadavalt, selgelt ja nõnda, et vastutuse piirid oleksid selgelt paigas."

Kui Monica Rand enam Keskerakonna liige pole võivad keskerakondlased teda volikogus umbusaldada. Opositsioonierakonnad on korduvalt kinnitanud, et nemad umbusaldusega kaasa ei läheks. Niisiis jääb koalitsioonilepingu hoidmine ikkagi Keskerakonna koalitsioonipartneri Reformierakonna kanda.

"Selles olukorras, kui nüüd Keskerakonna juhatus oma otsused sellisena teeb, nagu praegu spekuleeritakse, siis teistsugust juriidilist lahendust kui umbusaldus ei ole."

Siiski ei ole Klaas Monica Rannale tagasiastumist soovitanud, sest abilinnapeana teeb Rand head tööd ja praegu on ta veel Keskerakonna liige.

"Ma jään oma seisukoha juurde, et Keskerakonna siseküsimustes ma ei anna nõu ega tõtta neid lahendama, sest need on Keskerakonna siseküsimused. Kui nad kasvavad välja juba laiema poliitilise taustaga teemadeks, siis loomulikult on see teema, mida Reformierakonna juhatus ja fraktsioon arutavad."