Segadus Tartu abilinnapea ümber jätkub

Oktoobris otsustas Keskerakonna Tartu piirkonna juhatus, et abilinnapea Monica Rand vahetatakse välja. Abilinnapea ise lahkuda ei soovinud. Kokku kutsuti kriisikoosolek, ning 8. novembril esimesel tunnil tutvustas piirkonna juht Jaan Toots tulemusi.

"Monica Rand pika vestlemise ja kaalumise peale tegi otsuse, et ta astub esimesel jaanuaril 2020 ametist tagasi. Erakond jätkab koalitsioonis ja see oli ilus otsus," ütles Toots novembrikuus.

Tagasiastumisavaldust ei antud üle, vaid Keskerakonna esimees Jüri Ratas võttis selle enda kätte hoiule. Väidetavalt käis otsusega kaasas salaprotokoll.

Keskerakonna Tartu piirkonna juhatuse liige Rein Koka sõnul lubati Rannale abilinnapea ameti asemele korralikku töökohta. "Paberi peal oli leping, et juhatuse esimees otsib sellise koha, mis sobib," ütles Kokk.

Esimees Jaan Toots ise ütleb, et ühtegi lepingut ei tehtud. Vormistati vaid Monica Ranna lahkumisavaldus. Ühtlasi väidab Toots, et ka suuliselt ei lubanud ta Rannale mingit töökohta otsida. Sestap pole ta enda sõnul Rannale ka midagi pakkunud.

Rein Koka sõnul Toots siiski mingist töökohast rääkis. "Jaan Toots ütles, et mingit juhataja kohta kuskil. Aga see on ka avalik teenistus, seal oleks tulnud läbida konkursid ja asjad. Ja võib-olla palgad ei olnud nii kõrged, kui oli vaja. Ühesõnaga seda kohta ta vastu ei võtnud, rohkem teisi kohti Jaan Toots ei leidnud ja nii jäigi," lausus Kokk.

Mõned Tartu keskerakondlased ütlevad, et selle pakkumisega täitis Jaan Toots ka oma väidetava lubaduse. Ja et nüüd tuleks Monica Rannal lahkuda. Monica Rand ise ütleb, et talle antud lubadus on ikkagi täitmata, sest soovitus kandideerida pole ikkagi päris töökoht.

"Seal saabki kandideerida igaüks ja parim võidab selle. Ja mis puudutab konkursil osalemist, mida soovitati teha, siis seda ma tõepoolest ei teinud, kuna seal on vaja väga konkreetset eriala. Minul seda eriala ei ole ja ma ei lähe sinna, kuhu minu võimed ei küündi," rääkis Rand.

Allikate kinnitusel oli juttu Tartu Käopesa lastekodu juhtimisest.

Monica Rand ütleb, et Jaan Toots pole lubadust täitnud ja sestap tema tagasi ei astu. Jaan Toots ütleb, et ta polegi mingit lubadust andud. Samas mitu Keskerakonna Tartu piirkonna juhatuse liiget on Jaan Tootsi käest kuulnud, et lubadus siiski täideti. Kuidas nüüd segases olukorras edasi minna, ei kipu keegi ütlema. Tootsi sõnul koguneb piirkonna juhatus tuleval nädalal ja eks siis paistab.

Monica Ranna sõnul on ta valmis abilinnapeana jätkama. "Mina ei keeldu koostööst piirkonna juhatuse ja piirkonna esimehega," ütles Rand.