Suurbritannia peaminister Boris Johnson ütles laupäeval Tapa sõjaväelinnakut külastades Astrid Kannelile antud intervjuus, et NATO on väga oluline liit ja ta usub selle tulevikku. Ühtlasi selgus, et Briti peaminister ei olnud oma Eesti juurtega varem kursis.

Johnson ei olnud nõus Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroni öelduga, et NATO on ajusurmas. Ta märkis, et isegi Macron peab nõustuma, et NATO on arvatavasti kõige edukam sõjaline liit viimase 500 aasta jooksul ja sellel on suur tulevik.

"Aga täna oleme siin selleks, et näidata Suurbritannia toetust Eestile," lausus Johnson, kelle sõnul toetab ta tugevalt Briti vägede kohalolu Tapal ning ta lubas, et see jätkub väga pikka aega.

Rääkides suhetest Venemaaga, ütles Briti peaminister, et sarnaselt paljudele lääne poliitikutele loodab temagi parematele suhetele Venemaaga, kuid paraku on need püüded valmistanud pettumust.

"Meil on olnud tõeliselt suured probleemid nagu Sergei ja Julia Skripali mürgitamine mõne aasta eest Salisburys, tohutud raskused, mis tõstatuvad meie suhetes Venemaaga. Seega olen küll optimist, aga satun järjest silmitsi tõeliste raskustega, kui püüan meie suhteid edasi viia," tõdes ta.

Johnson ei toeta uut Šotimaa iseseisvusreferendumit ja ütles põhjenduseks, et inimesed peaksid oma šoti identiteedi üle uhked olema, aga ta usub ka Suurbritanniasse ning tahab riiki koos hoida.

Boris Johnson on võrrelnud varem Vladimir Putinit majahaldjas Dobby'ga "Harry Potterist", mistap Astrid Kannel tundis huvi, kellena ta ennast samast raamatusarjast võrdleks. Johnson tunnistas, et küsimus on väga hea, kuid ta ei oska sellele vastata, tunnistades, et ei ole teosega nii hästi kursis. Üks tema abidest pakkus, et Johnson ise on Harry, millega võrreldav siiski ei nõustunud.

Eesti juurte üllatus

Kannel küsis Johnsonilt, kas ta on kursis, et tema vaarema Auguste Karoliine on maetud Eestisse Kullamaale. See tuli Suurbritannia valitsusjuhile üllatusena, et tal Eestis juured on ja et tal niisugune vaarema on olnud.

"Mul on rõõm kuulda, et mul on Eestis esivanemad, olen väga uhke, et tulin tagasi Eestisse oma juuri avastama. Aitäh, et seda mulle ütlesite," lausus ta.