Mihkelson: Burnhamil on kogemust, et olla järgmised kolm aastat peaminister

Riigikogu väliskomisjoni esimehe Marko Mihkelsoni hinnangul oodatakse Suurbritannia uuelt peaministrilt Andy Burnhamilt sisepoliitika stabiliseerimist ja kindlakäelist juhtimist. Ühtlasi on Mihkelsoni sõnul Burnhamil piisavalt poliitilist kogemust, et püsida järgmised kolm aastat võimul.

Kui nüüd lühidalt kokku võtta, siis mis Keir Starmerile saatuslikuks sai?

Ma arvan, et väga suur pendeldamine erinevatel teemadel ja lisaks asjaolu, et leiboristide enda populaarsus on valimistest alates kaks korda langenud – eks see viiski tema kukkumiseni.

Kas Burnham suudab nüüd Tööpartei toetust kasvatada?

Ma arvan, et seda näitab just nimelt see toetus, mida nägime kasvõi täna, kui ta saabus tagasi parlamenti. Kuna ta on olnud Briti parlamendi liige 16 aastat ja tegutsenud pikka aega Briti poliitikas, ootavad leiboristid temalt tõesti kindlamat juhtimist. Britid ise on ju viimase nelja aasta jooksul olnud nelja peaministri juhitud, nii et tegelikult on see sisepoliitiline seis olnud ikka väga-väga kirev.

Meid huvitab eelkõige mitte niivõrd Briti sisepoliitika, vaid just nimelt see, milline on nende välispoliitiline lähenemine eelkõige Ukraina küsimuses. Kas selle kohta on nüüd midagi teada, et seal ei toimu mingisuguseid kursimuutusi või võbelemisi?

Ei, kindlasti ei toimu. Mul on selline tunne, et kuigi Burnham pole välispoliitikas väga sõnakas olnud, on tema teadaolevad seisukohad olnud meie vaatest väga positiivsed. Tegelikult on ta tunduvalt selgem ja jõulisem näiteks kaitsekulude tõstmise osas – ta räägib kolmest protsendist ja seda selliselt, et fiskaalpoliitika ei tohiks takistada Suurbritannial kiiremini selle eesmärgi suunas liikuda.

Muuhulgas on ta näiteks öelnud, et usub, et veel tema eluajal liitub Suurbritannia taas Euroopa Liiduga. Burnham on 56-aastane, nii et aega on. Aga tõesti, tema vaated on sellised, mille põhjal võime öelda, et meile väga oluline liitlane jätkab selgelt kurssi.

Tundub, et Briti peaministrid ei ole viimasel ajal suutnud jalule jääda – ei suutnud seda Starmer, ei suutnud Sunak ega ammugi Liz Truss. Kas Burnham suudab?

Ma arvan, et Burnhamil on päris kõva kogemus. Ta on tegelikult olnud lausa kaks korda minister, püüdnud ka varasemalt leiboristide juhiks saada, olnud pikka aega parlamendisaadik ja viimased kümme aastat väga edukalt Manchesteri linnapeana tegutsenud. Ma usun, et see mitmekülgne kogemus annab talle täna tegelikult võimaluse olla järgmised kolm aastat Suurbritannia peaminister.